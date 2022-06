Législatives: en Gironde, une candidate veut inviter 300 électeurs à dîner chaque mois

Candidate à sa réélection en Gironde, Catherine Fabre, députée de la majorité, veut inviter un quart de ses administrés à dîner si jamais elle est réélue. Ses adversaires dénoncent la démagogie de la démarche.

Dans la 2e circonscription de Gironde (*), Catherine Fabre, députée de la majorité sous étiquette "Ensemble!", bat le pavé à la rencontre des électeurs. Elle leur présente sa mesure phare: inviter 25% de ses administrés à dîner pendant sa mandature si elle est réélue. Et certains se voient déjà autour de la table: "Moi je trouve ça intéressant, je serais intéressé", lui assure une électrice.

Des dîners, elle en a organisé quelques-uns lors de son précédent mandat et elle souhaite les institutionnaliser si elle est élue. Mais d’expérience, sur 300 invités par mois, seule une quinzaine de convives répondent présent. "Je sais que j’aurai toujours un taux de retour de 5%", concède Catherine Fabre. "C’est peut-être une bonne idée. Après, l’envie ne se crée pas toute seule. Si vous n'avez que 5% de retour, c’est que les gens n’ont pas envie de venir. Il faut leur donner envie", lui rétorque d'ailleurs un électeur.

"Elle est totalement démagogique"

Pour l’un de ses adversaires, Pierre Le Camus, candidat du Rassemblement national, cette proposition sonne comme un aveu d’échec pour la députée sortante. "Au bout de cinq ans, on n’a plus besoin d’inviter les gens à dîner pour les connaître. Si on est vraiment sur le terrain, on n’a pas besoin d’organiser des dîners", tacle-t-il.

Valéry Giscard d’Estaing le faisait aussi à sa façon, en s'invitant à dîner chez les Français, souffle Emmanuelle Cuny, la candidate Les Républicains: "Elle est totalement démagogique. Le sens de la députation et d’être député, c’est aller à la rencontre des gens au quotidien, porter leurs projets, les aider dans leur difficulté et défendre notre territoire à Paris".

La Nupes plaide pour des conventions citoyennes locales

Pourtant, Catherine Fabre l’assure, on ne fait pas que partager une quiche ou un plat de lasagnes lors de ces dîners. On trouve aussi des solutions concrètes pour les administrés: " J’ai déjà repris des rendez-vous derrière, par exemple avec une dame qui voulait parler de pédopsychiatrie, pour probablement retravailler ensemble et apporter quelque chose".

Nicolas Thierry, le candidat de la Nupes, préfère lui une toute autre méthode: "Le sujet de la démocratie locale, c’est un vrai sujet. Nous, notre proposition très concrète, c’est de mettre en place une convention citoyenne locale au niveau de la circonscription en tirant au sort 150 personnes. Et là, l’enjeu, c’est de rester en contact des craintes et des aspirations de la population pour pouvoir mieux porter ça à l’Assemblée nationale".

Tous tentent de créer du lien avec leurs électeurs, un sujet clé aujourd’hui car selon une étude de l'Assemblée nationale, seul un Français sur deux connaît le nom de son ou de sa députée.

(*) Les candidats de la 2e circonscription de Gironde



Catherine Fabre, Ensemble!

Nicolas Thierry, Nupes.

Emmanuelle Cuny, Les Républicains

Guy Dupont, Lutte ouvrière

Maxime Lambert, écologiste

Pierre Le Camus, Rassemblement national

Bruna Belmondo, divers droite

Mikaël Millac, divers droite

Virginie Tournay, Reconquête!

Didier Magne, Ensemble pour les libertés

Honorine Laurent, parti animaliste