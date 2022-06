Législatives: la Nupes se fissure après le refus du PS, d'EELV et du PCF de former un groupe unique

Jean-Luc Mélenchon a surpris le monde poltique en proposant ce lundi la création d'un "groupe unique" Nupes à l'Assemblée nationale. Ses alliés de l'union de la gauche ont refusé immédiatement, rappelant l'accord signé avant les législatives.

Une première fissure dans l'union de la gauche au lendemain du second tour des élections législatives. Entre 130 et 140 députés ont été élus sous la bannière de la Nupes au second tour ce dimanche. Toutefois, le RN envoyant 89 élus à l'Assemblée nationale, le parti de Marine Le Pen se retrouverait en position de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. En effet, au sein de la Nupes, il n'y aurait que 84 députés de La France insoumise, composante principales de l'alliance de la gauche.

Ayant ces calculs en tête, Jean-Luc Mélenchon a surpris tout le monde en allant se présenter devant les journalistes au siège de La France insoumise à 14 heures en "proposant" que la Nupes "se constitue comme un seul groupe" à l'Assemblée nationale.

"Dès lors qu'il y a un seul groupe, sans aucune discussion possible l'opposition s'appellerait Nupes", a-t-il estimé. Il a justifié cette proposition estimant que "personne n'avait vu arriver cette situation".

"Il n'a jamais été question d'un groupe unique"

Mais moins d'une heure après cette sortie médiatique, le Parti socialiste, EELV et le PCF ont annoncé qu'ils refusaient la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe Nupes unique à l'Assemblée nationale, estimant que l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts.

"Il n'a jamais été question d'un groupe unique. Il y aura un groupe socialiste à l'Assemblée nationale", a déclaré Pierre Jouvet, porte-parole du PS. "Pas question de se fondre dans un groupe unique", a pour sa part réagi le porte-parole d'EELV Alain Coulombel. "Nous sommes favorables à un intergroupe mais pas un groupe commun", a souligné un proche du chef communiste Fabien Roussel.