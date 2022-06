Législatives: un groupe "indépendant" en passe d'être constitué avec élus Corses et ultra-marins

INFO RMC. Un groupe indépendant d'une quinzaine de députés est en train de se constituer autour du député de la Meuse Bertrand Pancher, ancien président du groupe "Libertés et Territoires" lors de la précédente législature.

Ni Macroniste, ni Mélenchoniste. Une quinzaine de députés, élus ou réélus dimanche soir, sont en train de s'organiser pour constituer un groupe "indépendant" à l'Assemblée nationale. Ce groupe va s'articuler autour de Bertrand Pancher, député réélu dans la Meuse, président du groupe "Libertés et Territoires" lors de la dernière mandature.

Il doit regrouper des élus Corses et ultra-marins. Des discussions sont aussi en cours pour y agréger des élus de l'UDI, orphelins de Jean-Christophe Lagarde. Mais aussi David Habib, réélu dans les Pyrénées-Atlantiques, ex-PS, en désaccord avec la NUPES, qui s'est dit disposé à rejoindre un gouvernement de coalition, ce lundi. Ce groupe prévoit de ne donner aucune consigne de vote, et promet à ses membres une totale liberté sur tous les textes.

"On votera les textes importants au cas par cas"

"Ça fait cinq ans qu’on dit qu’on n’est pas POUR tout, mais qu’on n’est pas CONTRE tout non plus, par exemple on est pro-Européens. On votera les textes importants au cas par cas, on votera les textes sur lesquels on a fait passer nos amendements, ceux qu’on a pu travailler", annonce d'ores et déjà l'un des architectes de ce groupe parlementaire, auprès du service politique de RMC.

Une nouvelle plutôt bienvenue pour les soutiens d'Emmanuel Macron, qui ne sont pas parvenus à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale, dimanche soir lors du 2nd tour des élections législatives... et qui devraient pouvoir compter sur certains textes spécifiques - au cas par cas - sur le renfort et les voix de ce groupe indépendant.