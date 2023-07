"Marlène Schiappa elle est grillée, dehors!": les GG remanient le gouvernement

Après son maintien à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne doit procéder à un mini-remaniement. L'occasion pour les "Grandes Gueules" de faire part de leurs souhaits.

Qui part, qui reste? Elisabeth Borne doit opérer un "ajustement" de son équipe gouvernementale après son maintien à Matignon par Emmanuel Macron. En attendant l'officialisation du nouveau gouvernement, les "Grandes Gueules" comptent bien placer leurs pions.

Ce mercredi sur RMC et RMC Story, ils ont fait part de leur desiderata à la Première ministre Elisabeth Borne. Pour Joëlle Dago-Serry, une personne doit partir. C'est Marlène Schiappa, la Secrétaire d'État chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative, fragilisée dernièrement par la gestion du fonds Marianne et dont l'interview au magazine Playboy avait agacé jusqu'à Matignon.

"Marlène Schiappa est grillée, elle est morte dans le film donc c’est fini pour elle", anticipe la coach de vie. "Elle a donné ce qu’elle avait à donner lors du premier quinquennat, mais ça suffit de récompenser les gens avec mon argent pour leur engagement, donc dehors!", ajoute Joëlle Dago-Serry.

Quid des entrants?

De son côté, Stéphane Manigold pense que le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye et le ministre de la ville Olivier Klein pourrait quitter leurs postes: "Pap Ndiaye et Olivier Klein ne sont pas au niveau et il y en a plein d’autres", juge le restaurateur. Et pour remplacer Pap Ndiaye à la tête du ministère de l'Education nationale, il voit bien Gabriel Attal, l’actuel Ministre de l'Action et des Comptes publics.

Quant à ceux qui doivent rentrer, Stéphane Manigold aimerait voir Xavier Bertrand intégrer le gouvernement, saluant "sa droite sociale" ainsi qu’Eric Ciotti, "pour sa fermeté".

De son côté, l’agriculteur Didier Giraud propos de garder seulement quatre ministres: "Le reste, personne ne les connaît, on se demande ce qu’ils font", tacle-t-il.

Après l'annulation du Conseil des ministres prévu ce mercredi matin, l'"ajustement" de l'équipe gouvernementale pourrait avoir lieu dans la soirée ou au plus tard jeudi. Ce remaniement précédera un Conseil des ministres avec la nouvelle équipe puis une prise de parole présidentielle qui doit avoir lieu avant le départ d'Emmanuel Macron en voyage officiel en Océanie, dimanche.