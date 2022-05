Nouveau gouvernement: les premières pistes

Le nouveau gouvernement doit être dévoilé ce vendredi après-midi. RMC vous dévoile les premières pistes d'attribution des ministères.

Le nouveau gouvernement doit être présenté ce vendredi après-midi. Et selon les informations de RMC, le maintien à l’Intérieur de Gérald Darmanin est plus que probable. Un certain nombre de ministres actuels seront également promus aujourd’hui.

Le très médiatique porte-parole Gabriel Attal, le fidèle secrétaire d’Etat Clément Beaune ou encore le très politique ministre de l’Outre-Mer Sébastien Lecornu pourraient hériter d’un grand ministère. C’est une femme qui portera désormais la voix du gouvernement, Olivia Grégoire remplace Gabriel Attal au porte-parolat.

La société civile toujours présente

En revanche, Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education nationale qui a battu un record de longévité à ce poste serait partant comme Marlène Schiappa. Incertitude en revanche toujours sur le futur ministère de Bruno Le Maire actuellement à Bercy.

Des ministres issus de la droite devraient faire leur entrée comme l’ancien président du groupe Les Républicains à l’Assemblée Damien Abad même si l’intéressée ne confirme pas à ce stade cette information.

Sur le même sujet Premier déplacement pour Elisabeth Borne sur le thème de l'insertion des femmes

La société civile devrait toujours être présente, la directrice de la Fédération Française de Tennis Amélie Oudea Castéra est pressentie fortement pour le ministère des Sports, le nom d’une diplomate circule aussi actuellement pour le Quai d’Orsay et celui d’une conseillère d’Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak à la Culture.