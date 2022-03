Présidentielle: pour Yann Moix, Marine Le Pen peut être élue "tranquillement"

L'écrivain Yann Moix était face aux "Grandes Gueules" sur RMC, ce jeudi. Il a affirmé qu'avec le report des voix au second tour, il pense que Marine Le Pen est en mesure de cette fois battre Emmanuel Macron dans la course à l'Elysée.

Peut-on imaginer Marine Le Pen arriver au pouvoir au soir du second tour de la présidentielle? En hausse dans les sondages, deuxième derrière le président sortant Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national y croit, son camp aussi et une partie des observateurs de la vie politique également.

Invité dans les "Grandes Gueules" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le romancier Yann Moix assure que pour la première fois de sa vie, il pense que Marine Le Pen peut accéder à l’Élysée à l’issue des deux scrutins.

"Si on ne regarde que les voix de Zemmour, une partie des voix de Pécresse, même une partie des voix de Mélenchon, celles de Dupont-Aignan, et les voix de Marine Le Pen, en mathématiques pures, elle peut tranquillement être élue présidente de la République. Pour Emmanuel Macron, l’affaire McKinsey n’est pas très bonne. Le fait qu’il n’y ait pas eu de campagne présidentielle, c’est d’un point de vue démocratique une hérésie et d’un point de vue tactique, une bêtise. Donc je crois qu’à force de penser que le RN n’a aucune chance, et que les Français s’amusent à se faire peur à 15 jours des élections avec une utopie qui est soit rêvée soit cauchemardée, on finira par avoir Marine Le Pen au pouvoir”, explique-t-il.

"Ça reste un parti antisémite et raciste"

Et cette perspective n’enchante pas vraiment l’ancien chroniqueur d’”On n’est pas couché”. Car pour lui, si le parti est devenu plus lisse, plus assagi, il reste composé de personnes racistes.

“Ça reste un parti antisémite et raciste. Au sommet, de moins en moins, mais quand on s’amuse à regarder les petits du Front national, ce sont vraiment des fascistes, des néo-nazis, des pourritures, des ordures, des salopards. Si certains élites sont partis chez Zemmour, les petits n’ont pas bougé et c’est les mêmes xénophobes, homophobes…”, assure-t-il.

Sur le même sujet Présidentielle: Marine Le Pen se tourne déjà vers le second tour

Selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV, Marine Le Pen est créditée, si elle est au second tour face à Emmanuel Macron, de 47,5% des voix. Jamais l’écart entre les deux candidats n’avait été aussi faible et jamais Marine Le Pen n’avait bénéficié d’autant d’intentions de vote.