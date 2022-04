Procuration, bureaux de vote, Covid... comment voter à l'élection présidentielle?

L'élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril. Voici le mode d'emploi pour aller voter ou faire sa procuration.

C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle, ce dimanche. Comment le vote va se dérouler dimanche? Comment faire une procuration alors que certaines zones partent en vacances?

Une procédure de procuration simplifiée

Une procédure presque entièrement informatisée. Depuis cette année, le processus pour faire une procuration a été simplifié, alors que les deux tours de l'élection présidentielle tombent sur des dates de vacances scolaires. Il faut d'abord récupérer le numéro d'électeur (sur le site service-public.fr), la date de naissance et la commune de vote du mandataire (qui ne doit plus être forcément inscrit dans la même commune que vous) pour remplir le formulaire en ligne sur maprocuration.gouv.fr.

Une fois la pré-demande effectuée, il suffit de se déplacer au comissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier son identité et valider sa procuration. Un mail sera envoyé pour dire que la procuration est acceptée. Il faut par contre s'y prendre assez tôt pour que la mairie traite la demande et inscrive le nom de votre mandataire sur les listes électorales.

Comment vérifier quel est mon bureau de vote?

Il est désormais possible d'"interroger sa situation électorale" sur le site service-public.fr. Il suffit d'indiquer sa commune de vote, son nom, ses prénoms, son sexe et sa date de naissance pour vérifier le nom, le numéro, l'adresse du bureau de vote ainsi que pour trouver son numéro national d'électeur. Ces informations sont aussi disponibles sur les cartes d'électeurs qui sont en cours d'envoi chez chaque inscrit sur les listes électorales.

Des bureaux de vote jusqu'à 19h, 20h dans les grandes villes

C'est une nouveauté de ce scrutin présidentiel. Les 48,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales pourront voter dimanche de 8h à 19h dans la plupart de 66.546 bureaux de vote, au lieu de 18h auparavant. Le scrutin se terminera à 20 heures dans la plupart des grandes villes: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, Grenoble, Nantes et Bordeaux. Les outre-mer voteront samedi. Contrairement à d'autres pays, il n'est pas possible de voter par voie électronique.

La carte d'électeur ou la carte d'identité sont-elles obligatoires pour voter?

Il n'y a aucune obligation d'avoir une carte d'électeur ou une carte d'identité pour voter. La carte d'électeur est facultative. Elle permet juste aux asseseurs de vous retrouver plus vite dans les listes électorales de votre bureau de vote, avec le numéro d'ordre. Si vous êtes électeur dans une commune de plus de 1 000 habitants, une pièce d'identité est bien obligatoire par contre. Cela peut-être la carte d'identité, comme le passeport, la carte vitale avec photo ou encore le nouveau permis de conduire. Si votre carte d'identité ou votre passeport est périmé, ce n'est pas forcément grave: tant qu'il l'est depuis moins de cinq ans, vous pourrez quand même voter. En cas de perte des papiers d'identité, le récépissé délivré par la police est également accepté.

Pas de pass sanitaire/vaccinal ou de masque pour voter

Dans une situation sanitaire encore instable, il faut bien noter que le pass sanitaire ou vaccinal n'est pas obligatoire pour aller voter. De même le masque n'est pas obligatoire, même s'il est recommandé pour les personnes à risque. Les personnes positives au Covid-19 sont aussi autorisées à aller voter, tout en leur demandant de faire attention aux gestes barrières. Les bureaux de votes seront adaptés en conséquence avec un nettoyage et une aération renforcée, ainsi que la présence de gel hydroalcoolique.