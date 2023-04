Retraites: "Il est complètement hors-sol, notre président" tacle Olivier Mateu (CGT)

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Olivier Mateu, secrétaire de l'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, estime que le président de la République Emmanuel Macron est apparu "hors-sol" lors de son allocution.

Pas du tout convaincu. Olivier Mateu, secrétaire de l'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, a "un peu" regardé l’allocution d’Emmanuel Macron ce lundi soir. Et après trois mois de bataille sur la réforme des retraites, le discours du président de la République ne répond pas selon lui aux attentes des salariés qui se sont massivement mobilisés. "Il y a quoi d’intéressant pour les travailleurs, travailleuses, ou les usagers du service public? Il est complètement hors-sol, notre président. Il tend la main d’un côté, il met des gifles de l’autre", estime Olivier Mateu.

"Il n’y a qu’une chose qui va compter, c’est la mobilisation des travailleurs, assure le responsable de la CGT des Bouches-du-Rhône. Si les travailleurs veulent arrêter ces politiques et gagner du progrès social, il faut qu’ils se mobilisent par la grève, sous toutes les formes possibles, pour faire en sorte qu’enfin patronat et gouvernement entendent qu’on vit désormais de moins en moins bien dans ce pays et qu’il n’y a pas forcément de raisons."

"Ce qui va compter, c’est le rapport de force"

Emmanuel Macron a renouvelé son invitation aux syndicats pour aborder les autres sujets liés au travail. Mais pour le moment, ces derniers ne voient pas l’intérêt. "Toutes les organisations ont porté des propositions, aucune n’a été entendue, explique Oliver Mateu. On est toujours allé discuter quand il le fallait. La CGT a toujours répondu aux invitations. Mais depuis trop longtemps, ces invitations n’ont qu’un seul but, faire croire qu’il y a un dialogue, alors qu’en réalité le président déroule. On va voir maintenant comment ça va se passer vu qu’il n’a plus de majorité. En attendant, ce qui va compter, c’est le rapport de force." L’intersyndicale appelle désormais à une mobilisation unitaire le 1er mai.