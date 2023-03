Retraites: la caisse de grève des Insoumis a déjà récolté plus de 350.000 euros

Il n'y a pas que les syndicats qui ont ouvert des caisses de grève pour soutenir les employés qui s'opposent à la réforme des retraites du gouvernement. La France insoumise a aussi sa propre caisse et a déjà récolté plus de 354.000 euros.

Comme les syndicats, la France insoumise a mis en place une caisse de grève. L’objectif, donner un coup de pouce aux grévistes qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Déjà plus de 354.000 euros ont été récoltés. Si la caisse a été créée en automne dernier, ce sont bel et bien des grévistes contre les retraites qui en bénéficient aujourd’hui. 20.000 euros par exemple, pour ceux de la ligne 9 de la RATP.

D’autres collectifs sont sur le point de toucher entre 10 et 20.000 euros. Les grévistes d’un dépôt de bus à Villepinte, d’EDF en Île-de-France, de la SNCF Sud Rail, mais aussi des enseignants du primaire et du secondaire à Lille. Il est aussi question d’en donner une partie à la section CGT d’EDF à Marseille. Pour obtenir ce coup de pouce, les salariés en font la demande via un formulaire sur le site de La France insoumise. Vous mettez toutes vos chances de votre côté si vous reconduisez votre grève et que c’est dans un secteur stratégique: transports, énergie, école… L’objectif est clair, c’est de bloquer le pays.

Des dons de la part de députés... et de Jean-Luc Mélenchon

Alors, d’où vient cet argent? Tous ceux qui le souhaitent peuvent faire un don sur le site de LFI, mais les élus génèrent surtout du flux, et de l’argent, sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Twitch, la plateforme de streaming. Rien que le week-end dernier, la caisse s’est remplie à hauteur de 60.000 euros. Comment? Les Insoumis les plus geeks, les plus connectés, comme Antoine Léaument et Ugo Bernalicis, ont organisé des “live”, des sessions en direct pour échanger avec les internautes, en renvoyant à chaque fois au lien de la caisse de grève.

Les élus LFI mettent eux aussi la main à la poche. Beaucoup de députés par exemple ont versé une partie de leurs indemnités parlementaires. Entre 200 et 1.000 euros, nous disent les responsables de la caisse. Une député LFI, par exemple, nous confie avoir elle-même versé 1.000 euros en février et 500 euros ce mois-ci. Jean-Luc Mélenchon, est “fan”, nous dit-on, de cette caisse de grève. Il a lui aussi contribué. À hauteur de combien, on ne sait pas, mais c’est “une jolie somme”, nous dit-on.

La preuve que son conflit ouvert avec le patron de la CGT Philippe Martinez ne l’empêche pas, lui et les Insoumis, de faire bénéficier, à travers cette caisse, certains adhérents de la CGT. “On sait que la CGT est au cœur de la lutte”, confie une élue insoumise, qui est au contraire ravie de leur donner un coup de pouce. Elle dit même que “sans eux, on irait nulle part”.