Retraites: le député LR Pierre-Henri Dumont pourrait voter la motion transpartisane du groupe LIOT

Le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont, proche de Xavier Bertrand et Aurélien Pradié, pourrait voter la potentielle motion de censure transpartisane du groupe LIOT en cas d'utilisation du 49.3.

La semaine va être décisive pour le gouvernement et sa réforme des retraites. Le texte a été adopté samedi soir au Sénat et doit maintenant passer devant la Commission mixte paritaire (CMP) mercredi.

Cette CMP vise à trouver un compromis entre les mesures voulues par la droite au Sénat, et celles du gouvernement. Si tout se passe bien, un accord est conclu, avec une version définitive du texte. Elle doit ensuite être validée par un vote, à l'Assemblée et au Sénat dès le lendemain.

De son côté, le gouvernement assure qu'il ne veut pas utiliser le 49.3. Sauf qu'en cas de doute, il pourrait le déclencher, pour être sûr que le texte soit adopté.

Ouvert à l'idée de signer et voter la motion

Cette décision ne serait pas sans conséquence. Plusieurs groupes parlementaires ont d'ores et déjà fait savoir qu'en cas de 49.3, ils déposeraient des motions de censure.

L'une d'elles pourrait être déposée par le groupe LIOT. Cette motion de censure transpartisane pourrait être votée par plusieurs groupes d'opposition, dont le RN et la Nupes, mais pas seulement.

Ce lundi, le député Les Républicains du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont a fait savoir au service politique de RMC qu'il était ouvert à l'idée de signer cette motion de censure transpartisane et de la voter. Ce parlementaire est un proche de Xavier Bertrand et Aurélien Pradié. Ce dernier a été écarté de sa place du numéro 2 du parti à cause de ses prises de positions, notamment sur les carrières longues.

D'autres députés concernés?

D'après Pierre-Henri Dumont, plusieurs autres députés de son groupe pourraient aussi envisager de signer et de voter la motion de censure transpartisane en cas de déclenchement du 49.3.