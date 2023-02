Retraites: malgré une mobilisation d'ampleur dans la rue, le gouvernement ne veut rien céder

La rue n'a pas encore réussi à faire craquer l'exécutif. Malgré une nouvelle manifestation d'ampleur en France contre la réforme des retraites ce mardi, le gouvernement reste pour l'instant ferme même si la Première ministre, Élisabeth Borne a dit entendre les "interrogations et les doutes".

La mobilisation contre la réforme des retraites était en hausse ce mardi par rapport au 19 janvier. 1,27 millions de personnes ont manifesté dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. C'est 170.000 de plus que lors de la précédente date. À Paris, la police comptabilise 87.000 manifestants, contre 400.000 pour les syndicats.

Au même moment, l’ampleur de la mobilisation s’est invitée dans les débats à l’Assemblée, qui continuent de traîner en longueur. Car pour le gouvernement, malgré les chiffres de la mobilisation qui grimpent, hors de question de montrer un signe de faiblesse.

Cette forte mobilisation, "ça ne change rien, rien du tout" estime un proche d'Emmanuel Macron. L'exécutif reste ferme, et ne compte pas bouger sur les fondamentaux de la réforme, notamment l'âge de départ à la retraite à 64 ans.

"Un test réussi" selon la Nupes

Le camp présidentiel insiste, ce sont désormais les parlementaires qui ont la main, et qui peuvent modifier certains aspects du texte. Par exemple sur les carrières longues ou sur les conditions de départ à la retraite des femmes. "La majorité reste sourde, ils ne changent pas une virgule du texte" rétorque une députée insoumise, très satisfaite des images de foule dans les manifestations mardi.

"C'était un test et il est largement réussi. Maintenant, il faut poursuivre mardi prochain et une marée humaine samedi 11 février", ajoute cette élue. Plus que jamais persuadée que le rapport de force se joue désormais dans la rue.