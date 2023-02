Retraites: premier revers pour la majorité à l'Assemblée avec le rejet de l'article 2 du texte

Les députés ont voté contre l'article 2 du projet de réforme des retraites qui prévoit l'instauration d'un index seniors dans les entreprises. Une première défaite pour la majorité qui n'a pas réussi à convaincre suffisamment de députés LR pour l'emporter.

Premier revers pour la majorité à l’Assemblée nationale. L'article 2 du projet de réforme des retraites, qui prévoyait la création d'un "index seniors" dans les entreprises, a été rejeté tard dans la soirée mardi avec 256 voix contre 203.

À l’annonce des résultats, la Nupes exulte, les députés sont debout. Ils se mettent même à chanter et à l’autre bout de l’hémicycle, le RN jubile lui aussi. Avec ce vote, les oppositions tiennent leur premier trophée. Le gouvernement s’est retrouvé en minorité et l’écologiste Sandrine Rousseau ne cache pas sa satisfaction.

“C’est une défaite assez cinglante parce qu’ils ont mis toute leur énergie à défendre cet article 2. Et finalement, on voit que la majorité est beaucoup plus faible que ce qu’ils anticipaient. Donc c’est une très très bonne soirée oui”, confirme-t-elle.

Chez Renaissance, Violette Spillebout encaisse. “C’est un article important pour nous l’index des seniors, le combat contre le chômage des seniors. Donc on va continuer ce combat”, assure-t-elle.

Le vote des LR sera bien essentiel

Des voix ont manqué au sein même de la majorité à cause d’absents et à cause des Républicains qui refusaient de pénaliser les PME. La députée LR, Dominique Louwagie relativise. Ce vote s’applique à cet article, mais pas à l’ensemble de la réforme.

“Il ne faut pas en faire une lecture pour un vote à venir. Je pense qu’il n’y a pas de lien”, juge-t-elle.

C’est tout de même une preuve de plus que les voix LR seront essentielles si on en vient aux articles clés de la réforme. Les oppositions, elles, comptent bien s’appuyer sur ce premier succès pour continuer à mobiliser.