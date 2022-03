Sécurité, pouvoir d'achat, santé... Les propositions de Valérie Pécresse

Invitée du nouveau rendez-vous "Questions de confiance" ce lundi sur RMC et BFMTV, la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse veut modifier la constitution et instaurer des peines d'un an de prison sans sursis pour tous ceux qui s'attaqueraient aux force de l'ordre, aux pompiers ou aux enseignants. Elle souhaite également rendre 25 centimes aux Français sur chaque litre d'essence.

Invité de RMC et BFMTV ce lundi, pour le nouveau rendez-vous "Questions de confiance", la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse en a profité pour évoquer les grandes lignes de son programme. En préambule, elle a de nouveau accusé le président-candidat Emmanuel Macron d'avoir fait un "mauvais plagiat" de son programme: "Il y a un fossé qui me sépare d’Emmanuel Macron, il n’y a qu’une seule culture française, je ne veux pas déconstruire la France, il y a aussi un rapport différent par rapport aux Français", a-t-elle lancé dans "Questions de confiance", face à Apolline de Malherbe.

"Quand il plagie mes réformes, c’est un mauvais plagiat, notamment sur la réforme des retraites à 65 ans . Il a dit dimanche que ce ne serait pas sa priorité tandis que les retraités attendent que leur pension soit indexée sur l’inflation. Quant aux 15 heures hebdomadaires pour les allocataires du RSA , il a rétropédalé et dit que c’était 'facultatif'", a-t-elle ajouté avant de détailler certaines mesures de son programme.

"Emmanuel Macron est un illusionniste, ce n’est pas un homme de droite", a ajouté la candidate Les Républicains.

Sécurité

Alors que des heurts entre forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Sevran, en Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse a appelé à ramener l'ordre: "Emmanuel Macron est dans le déni total, notamment de la sécurité. Je veux ramener l’ordre dans la rue et à nos frontières", a-t-elle assuré.

Valérie Pécresse en a profité pour assumer le retour du karcher, après avoir assuré le 5 janvier dernier qu'elle voulait "ressortir le karcher de la cave": "Les événements à Sevran montrent qu’il existe toujours des zones de non-droit terribles à vivre pour ses habitants".

Pour éviter de nouveaux épisodes de violences, elle plaide pour des peines de prison minimale: "Je vais modifier la constitution et instaurer des peines de prison ferme minimales sans sursis, pour les délits les plus graves, notamment lorsqu’on s’en prendra aux policiers, aux pompiers et aux instituteurs", a-t-elle assuré. "Ce sera un an de prison ferme quand on s’attaquera à un dépositaire de l’autorité publique, je veux que la peur change de camp et qu'on reprenne le contrôle".

Valérie Pécresse veut également développer les polices municipales: "Je veux que les polices municipales deviennent la troisième force de police de France. Les gendarmeries et la police nationale doivent se consacrer aux enquêtes, ce qu’elles n’ont plus le temps de faire".

Pouvoir d'achat

Valérie Pécresse évoque "deux fois plus de baisses d'impôts" dans son programme que dans celui d'Emmanuel Macron et la candidate promet de faire augmenter de 3% tous les salaires dès juin: "C'est l'Etat qui paiera, en récupérant un tiers des cotisations retraite de tous les salariés. Pour quelqu'un qui est payé 1.400 euros, cela représente 500 euros par an en plus".

Valérie Pécresse veut également défiscaliser les pensions alimentaires touchées par des mères seules avec leur enfant. Elle souhaite aussi mettre en place des allocations familiales de 900 euros dès le premier enfant, qui augmenteraient avec le second et le troisième enfant.

La présidente de la région Île-de-France entend également mettre en place la cantine à 1 euro et le soutien scolaire gratuit: "Je veux prendre tous les volontaires, actifs, étudiants, retraités et je les rémunérerai pour offrir du soutien scolaire", assure-t-elle. Des aides qui seront financées par des économies réalisées "ailleurs".

"Je ferai de la vraie politique de pouvoir d'achat", promet-elle. "Pour les salariés qui n'ont pas pu prendre leurs RTT, ils pourront les transformer en salaire sans charge et sans limite. Toutes les heures supplémentaires et les cumuls emploi-retraite seront défiscalisés sans limite. Ceux qui veulent travailler plus et qui le peuvent le pourront", conclu-t-elle.

Hausse des prix

Tandis que les prix de l'essence augmentent sur fond de guerre en Ukraine et que l'Etat s'est engagé à restituer 18 centimes aux Français sur chaque litre, Valérie Pécresse veut aller plus loin:

"Je veux que l'Etat rende l'intégralité des hausses de taxe qu'il a perçues avec l'augmentation des prix de l'essence. On me dit que c'est 25 centimes, l'Etat veut en rendre 18. Moi, je restituerai 25 centimes et je permettrai aux entreprises qui veulent faire des chèques essence, de les défiscaliser comme les tickets-restaurants", explique-t-elle.

Valérie Pécresse veut aussi aider les Outre-Mer avec un contrôle sur certains biens "alors que la vie est très chère Outre-Mer". "Je veux un panier de biens essentiels dans les Outre-Mer parce que la question des hausses de prix est essentielle. Je veux que le prix de ces biens soit contrôlé et figé".

Elle ajoute qu'il serait impossible de bloquer les prix en métropole: "Ce serait beaucoup trop cher, je ne promets que ce que je peux tenir".

Santé

Pour lutter contre les déserts médicaux, Valérie Pécresse veut créer des "alliances de santé de territoire", et réunir l'ensemble des professionnels de santé autour des départements et des régions. Pour ça, elle souhaite envoyer "4000 juniors dans les déserts médicaux". "Ils seront jeunes docteurs, jeunes généralistes, ça en fera 4000 de plus dans les territoires carencés.

Elle souhaite également rajouter 25.000 soignants dans les hôpitaux avec "un choc de formation" et permettre aux professionnels de santé "de prendre davantage de responsabilités s'ils le souhaitent":

"Les infirmières et infirmiers avec de l'expérience, pourront devenir beaucoup plus rapidement infirmier de pratique avancée. Les pharmaciens qui veulent s'investir davantage dans la prévention et le dépistage pourront le faire et les sages-femmes qui voudront s'occuper de la santé des femmes, pourront le faire".

"La santé des femmes sera une des grandes causes de mon quinquennat", ajoute Valérie Pécresse qui veut que les femmes précaires et les mères célibataires, qui font passer la santé de leur enfant avant la leur puisse avoir un meilleur accès aux soins: "J'organiserai des consultations mères/enfants. Lorsqu'elles viendront faire des consultations obligatoires pour leurs enfants, elles auront accès à des bilans de santé et des examens de gynécologie notamment".