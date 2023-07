Vacances: Elisabeth Borne et Emmanuel Macron donnent leurs consignes aux ministres

Après une année très dense, avec la réforme des retraites, ou encore les émeutes il y a tout juste un mois, les membres du gouvernement peuvent désormais s'éloigner de leurs ministères, mais avec quelques consignes.

C'est l'heure des vacances pour les membres du gouvernement, après une année marquée par les tensions autour de la réforme des retraites ou des émeutes provoquées par la mort de Nahel, il y a un mois.

Un dernier conseil des ministres s'est tenu mercredi matin, et une soirée de fin de saison a aussi été organisée autour d'Elisabeth Borne à Matignon. La Première ministre et le président de la République, Emmanuel Macron, ont néanmoins passé quelques consignes aux membres de leur gouvernement.

Les ministres vont pouvoir se reposer. De la marche et de la lecture par exemple pour Elisabeth Borne. D'autres ont même déjà complètement vidé leur agenda de tout rendez-vous.

Du travail pendant les vacances

Mais le président leur a tout de même demandé de rester mobilisés. Notamment sur la sécheresse et sur l'accueil dans les hôpitaux. Consigne leur a aussi été donnée de choisir une destination compabatible avec leurs fonctions et de communiquer l'adresse précise de leur lieu de vacances. Si les ministres voulaient partir à l'autre bout de la planète et éteindre leur portable, ça ne sera pas possible.

Quelques-uns, au contraire, vont redoubler d'efforts. Des déplacements dans toute la France, des réunions prévues même le week-end, des parapheurs dans leurs valises... C'est le cas des nouveaux ministres, nommés la semaine dernière à l'occasion du remaniement.

"Ils vont devoir sérieusement bosser leurs dossiers", incite même un marcheur.

De quoi préparer la reprise, qui s'annonce sous tension, le 23 août, date du conseil des ministres de rentrée.