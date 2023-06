"C'est inquiétant": une centaine de pompiers mobilisés contre un incendie précoce en Bretagne

“Je pense que c’est une première. En 2008 et 2014, il y avait eu deux grands incendies dans le secteur, mais il me semble que c’était plus vers la fin juillet ou août que juin. Que ça démarre chez nous cette année si tôt dans la saison, ça nous inquiète beaucoup. D’habitude chez nous, les premières chaleurs , les 30 degrés, ça arrive fin juin, début juillet. Là, c’est précoce. Donc ça m’inquiète, mais en Bretagne, on espère toujours qu’on aura un peu d’eau pendant l’été pour qu’il y ait moins de risques”, indique-t-il.