Jouer, écrire, ou se déplacer... pourra-t-on bientôt contrôler des objets par la pensée?

Plusieurs entreprises expérimentent des nouvelles technologies qui permettraient de contrôler des objets par la seule force de la pensée. Si ça ne reste que des expérimentations, la technologie est prometteuse, notamment dans le milieu médical.

C’est le rêve de tous les fans de Star Wars: utiliser la Force comme les maîtres Jedi, bref, agir sur les objets par la puissance de votre cerveau. C’est la spécialité d’une startup française, “Nextmind”, qui vient d’être rachetée par Snapchat. Ils ont conçu un bandeau neuronal, qu’on met sur la tête, bardé de capteurs, qui analyse les signaux électriques envoyés par le cortex visuel, puis les interprète, ce qui permet de piloter certains objets par la simple force de la pensée, façon maître jedi. Comme une lampe, qu'on peut allumer et éteindre, un personnage de jeu vidéo, qu'on peut contrôler.

C'est encore un peu fastidieux mais la technologie est prometteuse. Ses créateurs imaginent qu'on pourra bientôt dicter un SMS mentalement ou envoyer une photo en se concentrant sur elle. Relié à un ordinateur, il permettrait d’ouvrir certaines applications comme word, powerpoint, ou encore de cliquer, ou de jouer à un jeu vidéo.

On est dans ces fameuses “interfaces cerveau machine”, chères à Elon Musk. Avantage, pas besoin d’implant cérébral, ce sont des dispositifs dits “non invasifs” L’inconvénient, il faut assumer ce bandeau, assez peu esthétique, sur la tête même s’il pourrait être intégré à une paire de lunettes.

Un énorme intérêt dans le milieu médical

Là où les applications vont être très intéressantes, c’est notamment dans le domaine médical. Les expérimentations se multiplient depuis quelques années car contrôler tous les objets du quotidien en se concentrant, c’est une valeur ajoutée très importante pour une personne qui n’a plus l’usage de ses jambes ou de ses bras.

Une startup française, Neuromoov, a par exemple mis au point un fauteuil roulant piloté par la pensée. Là encore, on porte un casque à électrodes sur la tête, relié à une carte électronique placée dans le fauteuil qui va interpréter et traduire les commandes du cerveau. Il suffit de se concentrer pour avancer, stopper ou tourner. Certains laboratoires travaillent sur des bras et des jambes bioniques pilotés par la pensée, notamment une entreprise islandaise qui s’appelle Ossur. Des membres artificiels qui vont bouger en fonction de l’activité neuronale, le tout grâce à des composants électroniques placés dans les muscles et qui communiquent avec le cerveau. En se concentrant, son porteur peut ouvrir ou fermer la main pour se saisir d’un objet par exemple ou encore marcher presque normalement.