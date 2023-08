Les quotas dans les Calanques, ça marche: les jauges reconduites pour 5 ans

Le président du parc national des Calanques, David Réault, a expliqué ce vendredi sur RMC le succès des jauges mises en place dans son parc, à Marseille (Bouches-du-Rhône) et annoncé le renouvellement de l'expérience pour les cinq prochaines années.

29 juin 2022. Le parc national des Calanques, à Marseille (Bouches-du-Rhône), connaît une révolution. L'accès à la calanque de Sugiton est désormais limité à 400 personnes par jour. Auparavant, 2.500 personnes fréquentaient chaque jour ce site "victime d'un phénomène d'érosion des sols très marqué" du fait de la surfréquentation du site. La réservation est gratuite mais demande de l'anticipation.

L'invité de Charles Matin : Comment se protéger du sur-tourisme ?

L'expérimentation sur l'été 2022 a été prolongée sur l'été 2023 sur les calanques de Sugiton et des Pierres tombées.

"Si on a prolongé l'expérience cette année, c'est bien qu'on a constaté une amélioration du site avec des espaces protégés et respectés", explique, ce vendredi, sur RMC et RMC Story, le président du parc national des Calanques, David Réault.

Pour lui, "l'amélioration se voit de deux façons : les espaces protégés ont eu des repousses et le sol se réenchéri car il n'y a pas eu de piétinement, et ensuite par rapport au ressenti du visiteur".

Une expérience renouvelée pour cinq ans

Une expérience qui ne sera pas un coup d'essai puisque David Réault explique que les jauges seront renouvelées pour les cinq prochaines années "afin que les scientifiques puissent voir si c'est une bonne solution pour la nature, la biodiversité et pour l'expérience du visiteur."

"C'était sans doute la seule solution pour cette calanque, qui a un accès utilisé par 90% des visiteurs donc facile à contrôler et à sensibiliser", explique-t-il.

Parmi les mesures prises, l'interdiction touche aussi à certains endroits "le VTT, le mouillage des bateaux ou les voitures": "On a une gestion différenciée selon les sites et on retrouve une fréquentation plus apaisée avec moins de conflits d'usage".

Le président du parc des Calanques parle d'un "retour positif" des visiteurs et évoque une évaluation de cette mesure auprès des touristes sous quatre ans. 80 agents et gardes sensibilisent et informent les touristes sur les risques d'érosion et de la surfréquentation.

Il juge aussi qu'il n'y a pas de "difficulté majeure à faire respecter les règles" auprès des visiteurs. Malgré tout, une coercition est toujours possible: le non-respect de cette jauge et de présence sans réservation est passible d'une amende de 68 euros.