2 blessés et de gros dégâts en Haute-Marne après un violent épisode de grêle

Dans le village d'Arc-en-Barrois, en Haute-Marne, deux personnes ont été blessées après un violent épisode de grêle.

Un violent épisode de grêle très localisé a fait deux blessés et d'importants dégâts jeudi dans le village d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne). Comme un vaste quart nord-est de la France, le département est classé en vigilance orange aux orages jusqu'à minuit jeudi.

Cet orage de grêlons de "10 à 15 minutes", très localisé et "d'une violence exceptionnelle" a entraîné "des dégâts très conséquents sur les véhicules et sur les toitures et deux personnes ont été blessées", sans que leur pronostic vital soit engagé, a rapporté la préfète de la Haute-Marne Régine Pam, qui s'est rendue sur place.

Un homme "qui voulait sécuriser sa toiture à la fin de l'épisode a chuté" et une dame a été "assommée par un grêlon", a-t-elle indiqué. Selon les pompiers, le premier, un homme d'une cinquantaine d'années, a fait une chute de 8 mètres et a été transporté, en "urgence absolue", à l'hôpital de Chaumont.

La dame blessée, octogénaire, a été touchée plus légèrement, ont-ils ajouté. "Les grêlons faisaient vraiment la taille d'un oeuf" a témoigné auprès de l'AFP la co-gérante de la Cagette Haut-Marnaise, Mathilde Kims, dont les 1,3 hectares de serres ont été détruits par l'épisode.

Les dégâts dans les maisons étaient en cours de recensement jeudi soir, selon la préfète. Mme Pam a décrit des "trous de 5 à 10 cm de diamètre" dans des toitures et souligné que des pluies pourraient aggraver la situation des habitants dans les prochaines 24h.

