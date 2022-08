Canicule: 4 départements en vigilance orange

Météo France a placé 4 départements en vigilance orange ce lundi pour le nouvel épisode de canicule qui débute cette semaine.

Après quelques jours de répit, le thermomètre repart en forte hausse cette semaine. Ce lundi après-midi, la Gironde et le Lot-et-Garonne sur la façade ouest ont été rajoutés ce à la liste des départements en vigilance orange pour "canicule". Plus à l'Est, le Gard et le Vaucluse ont été maintenus en alerte orange alors que la vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à vendredi sur l'ensemble du territoire.

Le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine

"Les fortes chaleurs progressent vers le sud-ouest", prévient Météo France pour cet épisode caniculaire qui devrait être "d’intensité moindre que le précédent, mais durable sur la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen".

"Il ne s'agit pas d'une quatrième canicule, c'est la même, qui a commencé le 31 juillet, qui continue", même si dans certaines régions du nord on avait depuis quelques jours un air plus respirable, a souligné Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, dimanche.

"Le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine", avait prévenu Météo France.