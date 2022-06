Vague de chaleur: les sapeurs-pompiers alertent, "un feu sur deux est dû à une négligence humaine"

Nouvelle vague de chaleur sur la France, avec des températures qui vont atteindre les 40 degrés dans certains départements. La sécheresse étant déjà très forte, cela fait craindre des départs d'incendie, et pas seulement dans le Sud.

Le mercure grimpe en France. Certains départements sont déjà concernés par une vague de chaleur exceptionnelle, qui devrait se généraliser et se renforcer d’ici la fin de la semaine. Une chaleur qui renforce la sécheresse déjà très avancée dans le pays. Et qui inquiète les pompiers, qui voient le risque d’incendie grandir. Depuis quelques années, ce risque ne se limite plus aux départements du sud de la France, comme le constate Eric Brocardi, porte-parole des Sapeurs-pompiers de France, invité ce mercredi matin sur RMC.

“Les pompiers alertent déjà depuis deux ou trois ans sur le fait que le barycentre des feux de forêt se déplace vers le centre voire maintenant vers le nord. Il y a quelques anomalies qu’on avait constaté il y a quelques mois et qui confirment ce qu’on pensait déjà, avec ce fameux couloir rhodanien qui remonte jusqu’à Lyon, Saint-Etienne... Aujourd’hui, vous avez les pompiers des Vosges qui sont formés au ravitaillement des avions bombardiers d’eau, ce n’est pas rien. Il y a eu des feux récemment au niveau de la Bretagne, du Finistère. L’année passée, c’était l’Indre qui avait été touchée par un feu qui avait dévasté 120 hectares. Et aujourd’hui, les feux de forêts, ce n’est pas uniquement en juillet et en août, c’est aussi du 1er janvier au 31 décembre”, détaille-t-il.

La négligence humaine, un risque majeur

En fin de matinée ce mardi, un incendie a détruit 70 hectares de forêt en Lozère. Le feu s'est déclaré peu avant midi au-dessus de la cité médiévale de Sainte-Enimie, labellisée "plus beaux villages de France" et située en plein cœur des gorges du Tarn, un site touristique classé au patrimoine de l'Unesco. Le Gard a également été touché par plusieurs feux de forêt ces derniers jours.

Les sapeurs-pompiers mettent en garde, alors que les départs en vacances se rapprochent, sur les comportements à adopter.

“Un feu sur deux aujourd’hui, c’est dû à la conséquence d’une négligence humaine. On ne peut pas dire aux gens ‘restez chez vous’, ce n’est pas le sujet. Le tout, c’est de prendre en compte que quand on arrive dans un milieu naturel, il faut être extrêmement vigilant et respecter les consignes préfectorales, respecter les consignes des sapeurs-pompiers et respecter l'environnement pour le bien de notre planète”, appuie-t-il.

Parmi les gestes à bannir, les jets de mégots par la fenêtre, rappelle le pompier. En cas de départ de feu, le numéro pour alerter les pompiers est le 18 ou le 112.