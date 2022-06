"Il faut peu de choses pour que le feu parte": des incendies craints dans des régions peu habituées

Un incendie s'est déclaré dans la région de Rennes il y a trois semaines, détruisant 25 hectares de forêts. Une situation qui inquiète, car la sécheresse en France dure depuis déjà des semaines alors que l'été n'est même pas encore arrivé.

L'inquiétude des pompiers grandit à l'approche de l'été. 33 départements sont en état de vigilance sécheresse en ce début de mois de juin. Une sécheresse précoce qui augmente les risques d’incendies. Le département du Var a même décidé mercredi et jeudi de fermer tous ses massifs forestiers. Une alerte inédite à cette époque de l'année.

Si les départements du sud-est de la France sont touchés, la moitié nord du pays n'est pas épargnée par le manque de pluie. Un incendie s'est déclaré il y a trois semaines, en forêt de Rennes. 25 hectares sont partis en fumée. L'Ile-et-Vilaine n'avait pas connu un tel feu de forêt depuis la canicule de 2003.

“C’est vraiment considérable. On a beaucoup de fougères qui sont sèches et on n’a pas de pluie. Ce sous-bois était très inflammable et il faut peu de choses pour que le feu parte”, explique Franck Muratet, responsable départemental de l'ONF.