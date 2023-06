À 66 ans, cette institutrice va pouvoir continuer à enseigner grâce à... la réforme des retraites

Elle refusait de partir à la retraite. Florence (66 ans), institutrice depuis 42 ans dans la même école, va pouvoir continuer à enseigner, alors que l'administration voulait la faire partir à la retraite à 67 ans, comme c'est l'usage dans la fonction publique.

Florence a 66 ans, bientôt 67 en août. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours voulu être "instit". Depuis 42 ans, elle enseigne à des CM1/CM2, dans la même école à Dourdan, en Essonne. Après toutes ces années, elle a maintenant dans sa classe les enfants de ses premiers élèves. Toujours aussi impliquée, Florence veut continuer à travailler. Problème: dans la fonction publique, la retraite, c'est 67 ans.

RMC l'avait rencontrée en mai dernier: "C'est une passion qui m'anime, j'ai les enfants de mes premiers élèves et j'évolue avec ces élèves. Et dans deux mois, tout ça, c'est fini? J'ai pleuré plusieurs fois mais heureusement que les élèves sont là", assurait-elle à l'époque. "Je pense qu'il devrait y avoir une dérogation en fonction des personnes, si la personne est apte physiquement et capable de faire des choses dynamiques", appelait l'institutrice.

Sauvée par la réforme des retraites

Bonne nouvelle ce vendredi, on apprend que Florence va pouvoir continuer à enseigner. Elle en a eu la confirmation la semaine dernière par son académie de secteur, celle de Versailles. La récente réforme des retraites permet en effet à Florence de continuer d’exercer.

Cette bonne nouvelle, l’institutrice passionnée l'a tout de suite partagée avec ses élèves: "Ils ont sauté au plafond! Je suis soulagée et maintenant je peux me projeter parce qu'on arrive en fin d'année et je me demandais ce que j'allais faire l'année prochaine. Je serais allée enseigner ailleurs parce que c'est ma passion. Mais ne pas finir là où j'ai commencé, c'était dommage. Maintenant, je suis soulagée et je suis repartie pour plein de projets", confie Florence.

Le droit de travailler jusqu'à 70 ans

Florence ne comprenait vraiment pas la toute première décision, alors que l’Éducation nationale manque d’enseignants. Les derniers chiffres sont sortis mardi. Plus de 1.250 postes de professeurs des écoles ne sont pour l'heure pas pourvus pour la rentrée prochaine. L'académie de Versailles, dont dépend Florence, est même l'une des plus touchées: près de 600 instituteurs vont manquer.

De son côté, Florence compte bien rester encore un moment, "tant qu'elle est en forme", assure-t-elle à RMC. Avec la réforme des retraites, si elle le souhaite, elle peut travailler jusqu'à 70 ans. Trois années encore pendant lesquelles elle aura peut-être même le temps d'accueillir sa troisième génération d’élèves, les petits-enfants de ses premiers écoliers.

