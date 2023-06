Des vacances d’été moins longues? Emmanuel Macron veut "repenser" le temps scolaire

En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a expliqué vouloir "rouvrir le débat" sur le temps scolaire, avec les enseignants, afin de raccourcir les vacances d’été.

Des écoliers, collégiens et lycéens encore dans les salles de classe en juillet ou en août? Après Edouard Philippe, son ancien Premier ministre, c’est Emmanuel Macron lui-même qui souhaite "rouvrir le débat" sur le temps scolaire et les vacances scolaires. Avec un constat: aujourd’hui, les cours et les obligations de présence s’arrêtent trop tôt, surtout avec la réforme du bac.

"Moi, je pense qu’on doit rouvrir un débat, qui est celui du temps scolaire dans l’année. C’est une des autres grandes hypocrisies françaises", a souligné le président de la République ce mardi à Marseille, demandant notamment à Pap Ndiaye d’améliorer les choses pour le bac. "Tous ceux qui ont des enfants le savent, a-t-il ajouté. Vos collégiens, quand est-ce qu’ils ont commencé leurs vacances ? Vos enfants en primaire ? Etc. On a parfois des enfants qui ont deux mois et demi de vacances aujourd’hui. Et quelques-uns, presque trois mois de vacances."

"On doit concerter ça, le travailler. Pas pour l’année prochaine, c’est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l’année", insiste Emmanuel Macron.

"Quand on a des vacances de trois mois, l’inégalité revient"

Ces vacances d’été, qui débuteront officiellement le 8 juillet pour s’achever le 3 septembre cette année, suscitent des inégalités entre les familles selon le président de la République. "Les enfants du quartier, ils ont peu d’infrastructures sportives, des familles qui sont déjà en difficulté… Quand on a des vacances de trois mois, l’inégalité revient, assure-t-il. On a mesuré ça. Les enfants reviennent au 1er septembre avec les compétences qu’ils avaient un mois, un mois et demi, avant les vacances. S’ils partent au 6 juin, ils ont le niveau scolaire qu’ils avaient début mai. On détruit en quelque sorte de l’apprentissage collectif. Donc il faut qu’on repense, avec les enseignants, ce temps durant l’année."

Et pour Emmanuel Macron, réduire les vacances permettrait d’alléger le quotidien à l’école. "Quelle est la conséquence de cela? C’est qu’on bourre les semaines de nos enfants, explique le chef de l’Etat. C’est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces 20 dernières années, qu’ils arrivent crevés tous les soirs. Comment font les Allemands pour avoir du sport l’après-midi? C’est parce qu’ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l’année."