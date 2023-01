Réforme des retraites: des lycéens se mobilisent aussi et veulent bloquer des établissements

Les principaux syndicats lycéens ont appelé à rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites et à manifester ce mardi. Ils attendent plus de monde que le 19 janvier dernier et espèrent une dizaine de lycées bloqués dans Paris et plus d’une centaine dans le pays.

Les lycéens se sont assez peu mobilisés pour la première journée de grève contre la réforme des retraites, mais pourraient être plus nombreux pour la deuxième journée, ce mardi. Certains d'entre eux ont l'intention de bloquer leur établissement scolaire pour montrer, eux aussi, leur mécontentement face à ce projet.

Les principaux syndicats lycéens ont directement appelé à rejoindre les mouvements de grève. Ils attendent plus de monde que le 19 janvier dernier et espèrent, au total, une dizaine de lycées bloqués dans Paris et plus d’une centaine partout en France.

"C’est un ras-le-bol général qui s’est caractérisé dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Les jeunes n’acceptent pas, aujourd’hui, de travailler jusqu’à 64 ans. Là où on peut, on va bloquer les lycées et après on part en manifestation dans un cortège "jeunes" avec les étudiants", explique Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne.

"On se cale sur les dates de l'intersyndicale"

Selon lui, malgré leur âge, les lycéens sont sensibilisés et font attention à leur retraite. Il affirme qu'ils ne lâcheront pas "tant que le gouvernement ne reviendra pas sur cette réforme des retraites".

"Nous, on est dans une logique qui est de se caler sur les dates de l’intersyndicale et on va tout faire pour qu’elles arrivent rapidement et c’est l’idée d’essayer d’arriver à une mobilisation avec une date par semaine pour construire quelque chose de plus grand", ajoute Colin Champion. Pour l'heure, on ignore quelle sera l'ampleur exacte du mouvement chez les lycéens.