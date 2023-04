Effondrement à Marseille: dans le quartier de la Plaine, le choc des habitants

Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille, c'est tout le quartier de la Plaine qui est touché: 33 immeubles ont été évacués et 200 habitants sont sous le choc.

Dans le quartier de la Plaine à Marseille, c’est depuis dimanche matin la sidération. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli. Près de 200 résidents du quartier ont également été évacués.

C’est notamment le cas de Sidonie. Évacuée par les pompiers dès les premières heures, elle est encore choquée. Elle connaît plusieurs victimes sous les décombres.

“Nous on est là, mais malheureusement qui sont dans l’immeuble, c’est beaucoup plus dramatique. Ce sont des gens du quartier qu’on connaît. Moi, je suis née là, mes parents aussi. J’étais à l’école avec les petits enfants…”, confie-t-elle.

Dans son quartier, c’est la consternation. Comme beaucoup, son appartement a été endommagé. “Tout a volé en éclats, les vitres, les fenêtres, les rideaux. Et puis bon il y a la fumée, la poussière… Tout le monde est sous le choc”, indique-t-elle.

Certains ont trouvé refuge dans le bar du quartier comme Jean-Jacques et sa femme Annie. Leur appartement se trouve à quelques mètres de l’immeuble effondré.

“En ouvrant les volets, j’ai vu qu’il manquait un immeuble. Et on savait qui était dans cet immeuble. C’étaient des amis, de nos âges. On a vu beaucoup de gens autour qui habitent dans les parages qui sont eux aussi maintenant dans la rue. J'avoue que maintenant, on voudrait voir la fin de cette histoire et on pense à tous ceux qui sont sous les décombres. Je crains beaucoup qu’on ne les retrouve pas vivants”, confie-t-il.