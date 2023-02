Face à la hausse des prix, les bains-douches voient un nouveau type de population arriver à Paris

Pour tenter de faire des économies, certains se tournent vers les bains-douches à Paris. Ces cabines de douches gratuites existent depuis longtemps et sont surtout fréquentées par des personnes sans domicile fixe. Mais depuis quelque temps, les responsables d'établissements constatent que d'autres types de personnes viennent aux bains-douches.

En pleine inflation, les Français cherchent à faire des économies par tous les moyens. Certains se rendent dans des bains-douches municipaux pour se laver à l'eau chaude gratuitement.

Assise à côté du sèche-cheveux, Marianne remet ses affaires dans son sac. Cette retraitée de 78 ans vient se doucher gratuitement ici deux à trois fois par semaine pour des raisons financières.

“Je viens quand j’ai besoin et j’en profite pour laver mes affaires. Je n’ai pas les moyens, car ma retraite est toute petite”, indique-t-elle.

Avec 900 euros de pension par mois, la situation est de plus en plus difficile avec les prix qui augmentent partout. “Il faut payer le loyer, la nourriture, l’électricité… Je ne m’en sors pas si je ne viens pas ici. On est des pauvres”, appuie-t-elle.

Réouverture de bains-douches à Saint-Denis

Ils sont une centaine à venir se laver gratuitement ici chaque jour. La plupart sont sans domicile fixe. Mais avec l'inflation, le responsable de l'établissement remarque l'arrivée de nouveaux usagers depuis quelques mois.

“On a de plus en plus de personnes qui ne souhaitent pas utiliser l’eau chez eux. C’est dû à l’augmentation des prix. Au moins une fois par semaine, on a une personne qui nous en parle alors qu’avant, ce n’était pas du tout abordé. C’est principalement une population active avec des gens de 30 à 59 ans avec aussi quelques retraités et quelques étudiants”, détaille-t-il.

Pour accueillir davantage d'usagers, ces bains-douches seront rénovés en novembre 2024. En avril, des bains-douches rouvriront à Saint-Denis dans le 93, 19 ans après leur disparition dans cette ville de banlieue parisienne. Un signe qu'avec la hausse de la précarité, les villes s'y intéressent à nouveau.