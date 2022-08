Fêtes de Bayonne: la fréquentation en hausse de 15% et une ambiance "apaisée" selon la préfecture

Après deux ans d'absence, les Fêtes de Bayonne faisaient leur grand retour cette année. Une édition qui a été marquée par une forte hausse de la fréquentation et par une ambiance "apaisée" malgré quelques délits enregistrés.

Elles étaient extrêmement attendues après deux ans d’absence à cause du Covid-19. Plus de 1,2 millions de personnes ont assisté aux traditionnelles Fêtes de Bayonne entre mercredi et dimanche. Soit une hausse de 15% par rapport à 2019. Sur place, des habitués ont indiqué que c’était la première fois qu’il voyait autant de monde avec notamment des files d’attente pour entrer dans des Peñas.

Des fêtes qui étaient donc à la fois attendues, mais aussi quelque peu craintes d’un point de vue sécurité avec le phénomène des piqûres sauvages apparus ces derniers mois. Selon le maire de la ville Jean-René Etchegaray, qui a annoncé les chiffres de l'événement ce mardi, “il y avait du bonheur, il y avait de la sécurité”.

Au total, c’étaient 1.321 personnels de sécurité qui ont été mobilisés pendant ces cinq jours de fêtes. Si l’événement s’est globalement bien passé selon les mots de l’édile, il a mis en avant quelques faits. Au total, ce sont 210 faits délictueux qui ont été constatés dont 17 vols à l’arraché et 137 vols de portables. Sur les 1.662 dépistages d’alcoolémie au volant réalisés par les gendarmes, 72 ont été positifs.

Le phénomène des piqûres sauvages n'a pas eu l'ampleur redoutée

Un viol a également été commis dans la nuit de jeudi à vendredi et les auteurs présumés ont été interpellés. Une ombre sur le tableau alors que la ville de Bayonne travaille depuis plusieurs années sur cette question des violences sexuelles. Dans la ville, des centaines d’affiches de sensibilisation avaient été placardées. En 2019, trois agressions sexuelles avaient été recensées.

Au total, quatre plaintes pour violences ont été déposées dont une d’un homme touché à l'abdomen par un coup de couteau.

Le point d’inquiétude de ces fêtes, c’était bel et bien le risque de piqûres sauvages, ce phénomène qui est apparu en France cette année. Selon France Bleu Pays Basque, 124 personnes qui se sont plaintes de piqûres ont été examinées dans un centre spécifiquement mis en place. 60 ont déposé plainte et 17 ont fait l’objet de prélèvement. “Le phénomène des piqûres n'a pas eu l'ampleur que certains redoutaient", a appuyé le sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur, qui participait aussi à la conférence de presse. Ce dernier a insisté sur le fait que les fêtes ont été “plus apaisées, plus respectueuses, et ce, malgré une hausse de la fréquentation”.