Inceste: des mesures à venir pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs

Le gouvernement va notamment modifier la loi pour que l’autorité parentale soit retirée dès que le parent se voit condamné pour “violences sexuelles incestueuses sur son enfant”.

Le secrétariat d’État à l’Enfance a annoncé mercredi des mesures pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs, inspirées par la Commission Inceste qui a publié dans le même temps une analyse de leurs conséquences traumatiques.

Il a notamment annoncé le "dépôt au Parlement d'une modification législative permettant le retrait de principe de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violences sexuelles incestueuses sur son enfant".

Le gouvernement va également lancer début 2023 "une grande campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux enfants", une demande de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Il entend créer une "cellule de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d'enfants".

Soignants, maîtres d'écoles, profs de sport doivent "se poser systématiquement la question" des violences sexuelles. "Quand un enfant est violent, que des signaux font craindre une situation de prostitution ou encore qu'il est isolé, c'est une grille de lecture qu'ils doivent avoir en tête", souligne au Figaro Charlotte Caubel, la secrétaire d’État à l’Enfance.

Une fois l'inceste repéré, l'étape suivante est de consolider le traitement judiciaire alors que 70% des plaintes sont classées sans suite.

Sur cet aspect, outre le retrait de principe de l'autorité parentale, le gouvernement veut aussi renforcer "l'accompagnement de l'enfant" tout au long du processus pénal "par les associations d'aide aux victimes et avec l'intervention d'un administrateur ad hoc, en cas de défaillance parentale".

Il y a un an, la Civiise, qui évalue à 160.000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles chaque année, lançait un vaste appel à témoignages auprès des citoyens ayant subi de tels actes dans leur passé.

Absence de libido, refus de maternité, addictions, anorexie... les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissent les conséquences traumatiques à l'âge adulte, alerte la Commission qui a reçu en un an plus de 16 400 récits de témoins.

D'ailleurs, plus de 80% d'entre elles estiment que ces violences ont eu un impact sur leur confiance en soi et sur leur santé psychique (conduites d’évitement, tentatives de suicide, dépression, cauchemars).

"Ce qui saute aux yeux en lisant les mails reçus, c'est l'expression de la souffrance, une souffrance extrême et qui dure. Ce n'est pas penser à quelque chose de douloureux qui s'est passé il y a longtemps, c'est l'éprouver aujourd'hui", explique à l'AFP le juge Edouard Durand, coprésident de la Ciivise.

Cette souffrance, Rachel, 35 ans, ne la connaît que trop bien. A l’âge de trois ans, Rachel a été violée à deux reprises par son voisin de 18 ans, un ami de la famille. La naissance de sa fille en 2019 lui a fait remémorer ces terribles souvenirs enfouis dans sa mémoire.

“C’est des flashs, des crises d’anxiété, de la tachycardie… Cela devient psychique et physique. On vole notre innocence en fait. Et je ne sais pas si un jour, c’est quelque chose que l’on récupèrera”