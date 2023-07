"On a été mises à la porte pour du AirBnb": vers une régulation des locations saisonnières

Dans certaines villes touristiques, les habitants à l'année sont évincés de leurs logements au profit de locations saisonnières. Pour éviter une nouvelle crise du logement, le gouvernement veut donner plus de pouvoir aux municipalités pour légiférer, notamment sur les AirBnb.

Aux Sables-d'Olonne, en Vendée, la venue des touristes à la plage à l'occasion des vacances d'été a mis deux étudiantes à la rue. "On a été mises à la porte pour du AirBnb", racontent-elles à RMC. "C'était la condition quand on a signé le bail, en juin vous quittez le logement pour du AirBnb. Le prix qu'on paye au mois, c'est le prix à la semaine", expliquent les deux étudiantes.

Trouver un logement, en plus dans leurs prix, c’était beaucoup d’énergie. "Le marché est problématique, même presque mort", assure Jean-François Peltier, responsable d'une agence immobilière dans la ville de 46.000 habitants et qui n'a aucune offre de location visible sur sa vitrine. "Il n'y a plus d'offres. Si on ne fait rien sur la fiscalité AirBnb et sur l'offre, les gens vont finir dans les campings pour se loger", craint-il.

Appuyer sur la fiscalité

Alors, pour éviter une nouvelle crise du logement, le gouvernement veut mieux réguler les locations saisonnières dans les villes touristiques. Quatorze propositions ont été retenues pour laisser aux maires des 2.259 communes touristiques les plus tendues le soin de réguler. Une proposition de loi en ce sens est aussi sur la table et doit être votée à la rentrée.

Les communes pourront ainsi décider du pourcentage de résidences principales dans le plan local d’urbanisme, interdire la location des passoires énergétiques aux touristes ou jouer sur la fiscalité pour inciter les bailleurs à laisser leur bien en location toute l’année.

Une aubaine pour Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne: "Quand on aura la possibilité de le faire, nous majorerons la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce n'est pas le tourisme ou la vie à l'année, c'est l'un et l'autre dans un rééquilibrage que seules des mesures fiscales nationales peuvent aider à retrouver", plaide l'élu. Cette majoration servira à financer la construction de 500 logements abordables.