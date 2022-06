"Notre métier ne séduit plus": faute de maîtres-nageurs, de nombreuses piscines fermées cet été

En France, il manque 10% à 12% de maîtres nageurs. Conséquence, certaines piscines ne pourront pas ouvrir pendant les grandes vacances.

Il va faire chaud ces prochaines semaines. Alors pour ceux qui travaillent encore, ou ne peuvent pas partir en vacances, pourquoi ne pas faire un petit plouf à la piscine? Malheureusement, nombre d'entre elles seront fermées certains jours de la semaine ou même tout l'été, faute de maîtres-nageurs.

Sur les trois piscines de Rouen, deux vont être fermées cet été. Ce qui désole Sarah Vauzelle, adjointe aux Sports de la ville.

“En termes d’effectif, on aurait peut-être ce qu’il faut pour avoir deux piscines ouvertes en permanence. Le problème, c’est qu’à la moindre absence, on serait obligé de fermer les deux piscines. Donc ça ne serait pas tenable et on préfère concentrer nos efforts sur une seule piscine”, indique-t-elle.

Pour l'été, il fallait recruter au moins sept vacataires, mais la municipalité n'en a trouvé que quatre. Certains diplômés préfèrent notamment passer l'été sur les plages du sud de la France. “On fait le constat, mais on n’a pas de solution à apporter en face. On poste des annonces régulièrement pour trouver des maîtres-nageurs et on n'en a eu que quatre”, précise Sarah Vauzelle.

2.000 maîtres-nageurs manquants

Conséquence, tout le monde ne pourra pas se baigner cet été, ce que regrette Houari Sid, lui-même maître-nageur et créateur d'une association d'apprentissage de la natation.

“Les piscines, pendant l’été, sont souvent fréquentées par des gens qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. Ce sont les premières victimes de ce système. Notre métier ne séduit plus”, indique-t-il, amer.

En France, au total, il manque 2.000 maîtres-nageurs. Un métier dévalorisé et aux salaires trop bas pour attirer les jeunes, selon leur fédération.