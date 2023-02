Privé de chèque énergie depuis trois ans, il s’éclaire à la bougie et se lave à l’eau froide

Atteint d'une maladie très handicapante, Olivier n'a pas les moyens de payer son électricité et ne reçoit pas les chèques énergie, auquel il a droit, depuis trois ans. Une situation pesante au quotidien, puisqu'il doit s'éclairer à la bougie et se laver à l'eau froide.

C'est situation invivable qu'Olivier subit depuis trois ans. Atteint d’une maladie orpheline très handicapante, il ne peut pas travailler et vit avec une pension d'invalidité de 506 euros par mois. Sa situation lui permet donc de bénéficier du chèque énergie, dispositif gouvernemental pour aider les foyers aux revenus modestes à payer les factures d'énergie.

Sauf que depuis trois ans, il ne les reçoit pas. Et il n'a pas les moyens de payer les factures d'électricité et de gaz de son appartement, près de Lille. Une situation qui a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne d'Olivier. Il explique qu'il "n'allume quasiment pas la lumière": "Je me suis mis à la bougie comme au Moyen-âge, ce qui me coûte moins cher que d'allumer l'électricité". Pas de lumière et pas d'eau chaude non plus: "Pour me laver, je fais chauffer une casserole d'eau et je me lave comme se lavaient mes grands-parents", décrit-il.

"On marche sur la tête"

Au total, Olivier n'a pas reçu trois chèques, pour un montant total de près de 500 euros. Il a bien tenté à contacter le service dédié au chèque énergie, mais à chaque fois qu'il le fait, l'administration lui donne la même réponse mystérieuse: “Ce chèque n’a pu être distribué par voie postale et nous a été retourné”. L’adresse postale d'Olivier est pourtant la bonne.

Olivier explique qu'il "y a un cahier des charges à respecter" pour avoir le chèque énergie: "Je l'ai respecté, j'ai fourni les documents demandés. Ces documents sont bien réceptionnés et je n'ai rien en retour".

"Au bout de trois ans, c'est de la résignation, de la colère. Même plus que de la colère: on marche sur la tête, en fait."

Un problème d'adresse?

L'équipe de RMC s'engage pour vous a contacté l’administration fiscale, la Poste et le ministère de l’Écologie en charge du dispositif. La seule explication possible a finalement été fournie par la Poste qui suppose un problème d'adresse. En effet, Olivier habite au cœur d’un ensemble d'immeubles et son adresse fiscale ne fait pas mention du nom de son bâtiment, en l'occurrence, le Pavillon Apollinaire.

Quand la tournée de distribution du courrier est effectuée par le facteur régulier, il n'y a pas de problème, car il connait les lieux et trouve la boîte aux lettres d'Olivier. Mais il suffit que ce soit un remplaçant pour que le courrier se perde. Olivier serait donc tombé sur un facteur remplaçant qui n’aurait pas trouvé sa boîte aux lettres, à chaque fois qu’il aurait dû recevoir son chèque énergie.

Un retard sur la dématérialisation

L'équipe de RMC s'engage pour vous a donc contacté l’Agence de service et de paiement, qui gère l'envoie des chèques énergie et a demandé à pouvoir compléter l’adresse d’Olivier. Son dossier devrait donc enfin se régler.

Chaque année, 5,8 millions de ménages bénéficient de ce dispositif. 5,8 millions de foyers qui recoivent un chèque papier. Sans compter les aides exceptionnelles et spécifiques pour ceux qui se chauffent au fioul ou au bois. Les difficultés rencontrées par Olivier révèlent bien un retard de l’administration sur la dématérialisation des dispositifs. "Sur cette question de la numérisation, des travaux sont en cours" nous a expliqué le ministère de l’Écologie. Un sujet à suivre donc.

