Covid: le décret pour autoriser le retour des soignants non-vaccinés a été publié

Depuis août 2021, les soignants non-vaccinés contre le Covid-19 étaient suspendus et n'avaient pas le droit d'exercer leur métier. Le ministère de la Santé a publié dimanche un décret pour les autoriser à être réintégrés dès ce lundi.

Le ministère de la Santé a publié ce dimanche un décret au Journal officiel pour lever la suspension des personnels de santé non-vaccinés dès ce lundi. Ce décret suspend l'obligation vaccinale et autorise donc le retour de ces soignants non-vaccinés. Mais si l'épidémie de Covid repart, le gouvernement peut à nouveau les révoquer, car ce décret suspend l'obligation vaccinale mais ne l'abroge pas.

Aides-soignants, médecins, ambulanciers, ou encore pompiers... Qu'ils soient étudiants ou professionnels, tous les soignants suspendus depuis août 2021 peuvent donc reprendre leur travail. Les employeurs sont tenus de leur proposer une réintégration au plus tôt et si possible dans les deux semaines qui viennent pour le secteur public.

Les Français favorables à la réintégration des soignants suspendus

Pour organiser au mieux leur retour, un certain nombre d'établissements ont déjà contacté les soignants suspendus. Ces derniers ont le droit de reprendre leurs fonctions sur le poste qu'ils occupaient. Les employeurs peuvent aussi leur proposer un poste équivalent dans la même zone géographique. Mais dans ce cas, cette affectation doit être motivée, si l'ancien poste est désormais occupé par exemple.

Très peu de soignants sont concernés par cette levée de la suspension, autour de 0,3% des agents hospitaliers, selon le ministère de la Santé. Une estimation qui oublie le privé et l'associatif pour la CGT qui évoque entre 20 et 40.000 soignants suspendus. Selon un sondage Ifop de mai 2023, 79% des Français sont favorables à la réintégration des aides-soignants non-vaccinés.