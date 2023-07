"Si vous pissez bien, ça va": pourquoi l'urine est un indicateur important pendant la canicule

Face à la canicule qui touche le bassin méditerranéen et une partie de la France, le médecin urgentiste Patrick Pelloux distille sur RMC-BFMTV quelques conseils pour se protéger au mieux. Et cela passe par l'urine, notamment.

La canicule touche l'hémisphère nord en ce mois de juillet. Des températures record ont été enregistrées un peu partout dans le monde. En Europe, le pourtour méditerranéen est particulièrement touché. Sept départements et l'Andorre ont été placés en alerte orange ce mardi.

La vigilance est de mise, alors que la canicule tue. On recensait 60.000 morts liés à la chaleur en 2022. "Ça va être tueur encore", alerte ce mardi sur RMC et BFMTV le médecin urgentiste Patrick Pelloux. "Cela va toucher la grande pauvreté et les sportifs qui font des efforts, ainsi que les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées et ceux avec des maladies chroniques", ajoute-t-il.

"Les mesures de prévention ont diminué le nombre de morts. Mais quand la canicule arrive brutalement et reste, cela tue de manière beaucoup plus importante. Quand le corps ne baisse pas en température, avec une variation très faible de la température entre la journée et la nuit, cela tue de manière très importante", précise le praticien.

Surveiller les plus fragiles

Néanmoins, on peut s'adapter veut rassurer le praticien: "Notre corps est formidable, des hormones vont nous dire qu'il fait chaud ou qu'on a soif". Gare à la déshydratation, cependant. Il faut s'équiper dans les transports en emportant une bouteille d'eau et bien penser à aérer la nuit.

Et pour éviter la déshydratation, il faut observer l'urine. "Pour les enfants et les personnes âgées, l'indicateur, c'est l'urine. Si vous pissez bien, c’est que ça va, car l’hydratation se mesure ainsi. Si vous changez votre nourrisson et que sa couche est sèche, il faut se poser la bonne question et réhydrater le bébé", recommande Patrick Pelloux.

Pour se rafraîchir, le médecin conseille de mettre un t-shirt mouillé sur soi ou une bouteille d'eau congelée devant un ventilateur, afin d'avoir une sensation de fraîcheur.

Patrick Pelloux appelle aussi à faire attention aux patients chroniques, notamment ceux avec des dialyses, des insuffisances cardiaques ou rénales. L’urgentiste invite à contacter son médecin traitant pour adapter les doses de médicaments.

Anticiper et prévenir est important pour éviter les passages aux urgences, alors que les services sont débordés: "Le système est à genoux, nous n'avons toujours pas tiré les leçons de la canicule de 2003. Toutes les personnes seront prises en charge, mais ça prendra du temps", prévient l'urgentiste.