"7,5 euros pour la journée": à Lacanau, le stationnement près des plages est devenu payant

Se garer près des plages de Lacanau en Gironde va désormais entrer dans le budget vacances. La station balnéaire a transformé cette année 1500 places en stationnement payant. Pas du goût des touristes qui regrettent aussi une hausse des prix.

Fini le stationnement gratuit près des plages dans certaines stations balnéaires. À Anglet par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y a désormais plus de places de parking gratuites depuis le 1er juillet, et ce, jusqu'au 31 octobre, exception faite aux résidents qui se sont enregistrés.

Autre exemple un peu plus haut sur la côte à Lacanau en Gironde. Ici, les 1500 emplacements sont devenus payants cet été. Et les tarifs déjà en vigueur ont augmenté de 15% pour préserver sa capacité d’autofinancement afin d’assurer investissements et services.

Mais dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat des vacanciers ces emplacements payants ne sont pas toujours bien vu.

Magali, son mari et leurs deux fils originaires de Limoges, passent deux semaines de vacances en Gironde. Mauvaise surprise en arrivant dans cette station balnéaire : le parking est payant.

“On est entré dans la ville, on a vu que tout était payant. Donc on a voulu s’éloigner, mais on a vu que c’était payant aussi donc on s’est mis au parking. Pour la journée, on a payé 7,5 euros. Il y a plus cher, mais je trouve ça un peu dommage de devoir payer pour les vacances”, indique-t-elle.

Des tarifs qui augmentent

C’est pareil pour Élisa et Thomas, étudiants. Ils ont travaillé tout juillet pour se payer quatre jours de vacances. “C’est quand on a dû payer les premiers stationnements qu’on s’est rendu compte que ça allait entrer en compte parce que maintenant les parkings sont quasiment tous payant”, indique Élisa.

Pour Flora et Thor-Bjorn venus de Norvège, la solution est toute trouvée.

“On a garé notre voiture à l’extérieur de la ville et puis on a dû louer des vélos pour se déplacer plus facilement. Et c’est moins cher”, affirment-ils.

Contactée par RMC, la mairie de Lacanau-Océan justifie cette politique. Selon elle, payer le parking, c’est une manière pour les touristes de contribuer aux infrastructures et aux services mis à leur disposition, notamment depuis les grandes tempêtes de 2014 et à l’érosion, qui exigent de grands travaux sur la plage.