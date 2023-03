Carburant: comment trouver de l'essence avec les meilleures cartes et applis

La situation est tendue en France en raison de la contestation de la réforme des retraites qui a été adoptée par le Parlement ce lundi via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. La question du carburant inquiète de nombreux consommateurs en raison des grèves et et blocages touchant le secteur pétrolier, qui ont une influence sur les approvisionnements des stations-service.

Où trouver de l'essence? C'est la question que se posent de nombreux automobilistes dans un contexte social bouillant qui rappelle l'automne 2022. A cette époque, de nombreuses raffineries et dépôts de carburants étaient bloqués partout en France, les salariés ayant des revendications concernant le pouvoir d'achat en raison d'une inflation galopante dans le pays.

Cette fois-ci, la contestation contre la réforme des retraites embrase le pays, et touche particulièrement le secteur pétrolier. La situation est particulièrement tendue dans les Bouches-du-Rhône avec, selon les chiffres recensés par l'AFP, près de la moitié des stations du département qui manquaient d'un type de carburant au mardi 21 mars à midi. Les pénuries touchent également le Gard et le Vaucluse, où les préfectures ont décidé de limiter les ventes de carburants, jusqu'à jeudi inclus, à 30 litres par véhicule.

La carte officielle des services de l'Etat

Le ministère de l'Economie et des Finances met à disposition des données publiques concernant la situation dans chaque station-service de France sur le site https://www.prix-carburants.gouv.fr/.

Une carte interactive et une liste officielle, département par département, indique aux utilisateurs le prix de vente des carburants pratiqué par chaque station-service (prix par litre, en euros, toutes taxes comprises), et si le carburant souhaité est disponible ou en rupture de stock.

Les meilleures applis pour trouver de l'essence

D'autres cartes et applications mobiles sont disponibles pour trouver du carburant près de chez soi. Elles utilisent pour la plupart ces données publiques, mises en page sous une interface différente, parfois plus ergonomique, mais récupérant à des fins privées des données personnelles comme la géolocalisation.

En voici trois autres qui figuraient parmi les plus téléchargées en octobre dernier dans le pays:

Des applications bien pratiques pour éviter de parcourir toutes les stations-service autour de chez soi même si la situation en temps réel n'est évidemment pas garantie à 100%.

Selon l'AFP, au niveau national, environ 12% des stations-service de France sont à court d'essence ou de gazole et 6% totalement à sec (chiffres arrêtés au 21 mars à midi).