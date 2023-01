Grève contre la réforme des retraites: Air France annule un vol sur dix ce mardi sauf long-courriers

Air France annonce l'annulation d'un vol sur dix ce mardi, sauf pour les long-courriers, en raison de la grève contre la réforme des retraites.

La grève va aussi impacter le trafic aérien. Air France annonce ce lundi l'annulation d'un vol sur dix ce 31 janvier, sauf pour les long-courriers, en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Répondant à "la demande de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) faite à l'ensemble des compagnies aériennes de réduire de 20 % leur programme de vols de et vers Paris Orly, Air France prévoit d'assurer pour cette journée la totalité de de ses vols long-courriers (et) 90% de ses vols court et moyen-courriers", a précisé l'entreprise à l'AFP.

Ces chiffres sont les mêmes que le 19 janvier, lors de la première journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Les passagers invités à reporter leur voyage

Le préavis de grève "a été relayé par plusieurs syndicats représentatifs des contrôleurs aériens", avait expliqué dimanche la DGAC, qui, "afin de limiter les perturbations du trafic", a demandé aux compagnies de "réduire leur programme de vols de 20% pour la journée du mardi 31 janvier 2023 sur l'aéroport de Paris-Orly".

L'autre grand aéroport de la région parisienne, Roissy-Charles-de-Gaulle, n'est pas concerné, la DGAC ayant estimé que le personnel disponible y était suffisant pour pouvoir assurer la totalité du programme de vols.

Tant Air France que la DGAC ont toutefois prévenu que des perturbations et des retards restaient possibles.

L'administration a invité "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol". Air France a promis que ses clients "concernés par des vols annulés seront notifiés individuellement".

"Des mesures commerciales consultables sur airfrance.fr permettent une anticipation ou un report sans frais et, pour les clients dont le vol est annulé, un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus", a conclu le transporteur.