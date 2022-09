L'ultimatum de la mairie de Paris aux opérateurs de trottinettes

La mairie de Paris menace d'interdire les trottinettes en libre-service à partir de février 2023 face aux usages dangereux et à l'encombrement des rues.

La mairie de Paris donne un mois maximum aux opérateurs de trottinettes en libre-service pour trouver des solutions afin de limiter les usages dangereux et l'encombrement des rues, ont indiqué jeudi les deux parties.

"Toutes les options sont sur la table, dont celle d'arrêter la convention" à l'expiration du contrat en février 2023, a indiqué David Belliard, l'adjoint aux mobilités et à la voirie, à l'issue d'une réunion avec les trois opérateurs à l'Hôtel de Ville.

Un mois pour faire des propositions

David Belliard et Emmanuel Grégoire, l'adjoint à l'urbanisme, ont "demandé aux opérateurs de revenir d'ici un mois avec des propositions d'innovation et d'évolution du service sur l'occupation de l'espace public et la sécurité", a résumé un porte-parole de Lime.

Selon ce porte-parole, la mairie a également demandé aux opérateurs de "faire de la pédagogie autour de l'impact écologique positif des trottinettes", leur bilan environnemental étant critiqué. Comme son concurrent, Tier se dit "très confiant dans (sa) capacité à répondre" aux exigences de la mairie.

Des accidents en hausse

Accidents graves et parfois mortels, usagers circulant à deux et/ou sur les trottoirs, jonchés de trottinettes mal garées: compte tenu des "mésusages", la mairie "s'interroge" sur le "rapport coût-bénéfices" des trottinettes, ainsi que sur leur "coût environnemental", a confirmé David Belliard. D'autant que ce marché rapporte à la ville "moins d'un million d'euros" par an (907.000), indique l'élu écologiste.

Un quart des Parisiens déclare utiliser régulièrement une trottinette, selon un sondage publié mercredi par Bolt, tandis que les trois opérateurs soulignent que cette filière représente 800 emplois à Paris. En 2018, une douzaine de sociétés avaient envahi la capitale avec leurs trottinettes en libre-service, mais les dérives ont amené la Ville à limiter le marché à trois plateformes (Lime, Dott et Tier) et 15.000 véhicules en 2020.

Les trottinettes doivent désormais être garées sur des places dédiées, leur vitesse est limitée à 20 km/h partout, et 10 km/h dans 700 zones denses. Selon les chiffres communiqués par la préfecture de police, les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), soit les trottinettes, gyropodes, hoverboards ou monoroues, ont provoqué 236 accidents à Paris sur le premier semestre, soit une hausse de 52% par rapport à 2021. En France, 24 personnes sont décédées en 2021 en utilisant des EDPM, un record.