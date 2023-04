Petits excès de vitesse: à partir de quelle vitesse un point sera-t-il retiré en 2024?

Le gouvernement a officialisé ce mercredi soir la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h. La mesure entrera en vigeur au 1er janvier 2024. Ces excès seront en revanche toujours sanctionnés par une amende.

Bientôt la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse. La mesure, dans les tuyaux depuis plusieurs mois, a été officialisée mercredi soir par Gérald Darmanin.

"A la demande du président de la République, à partir du 1er janvier 2024, il n’y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. L’amende, bien sûr, sera maintenue", détaille le ministre de l'Intérieur.

"Une mesure de bon sens" pour Gérald Darmanin alors qu'aujourd'hui, les automobilistes fautifs perdent un point sur leur permis en plus de l'amende.

Alors, à partir de quelle vitesse serons-nous sanctionnés d'un retrait de point à partir de 2024? Sachant qu'en dessous de 100 km/h, il y avait déjà une tolérance de 5 km/h, à partir du 1er janvier 2024, si vous roulez à 56 km/h en ville, vous serez toujours flashé par le radar, vous aurez une amende, mais pas de retrait de point.

Pour être sanctionné d'un retrait point en ville où la limite est à 50 km/h, il faudra donc avoir roulé à 60 km/h ou plus. Jusqu'à aujourd'hui, en France, c'est plus d'un excès sur deux sanctionné qui est en réalité un petit excès de moins de 5 km/h. Pour les vitesses au dessus de 100 km/h, la marge de tolérance est de 5%, prise en compte à l'avantage du conducteur.

Le gouvernement veut, en appliquant cette mesure, être plus souple avec les Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Il s’agit "d'introduire une indulgence administrative à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle".

"Quand vous gagnez 2000 euros et que vous devez payer des amendes entre 60 et 135 euros, c'est déjà des sanctions extremmement fortes qu'il ne faut pas sous-estimer. On ne va pas par ailleurs leur retirer leur outil de travail qui est le permis de conduire alors qu'ils n'ont été qu'à 2-3 km/h au dessus de la tolérence du ministère de l'Intérieur", a ajouté ce jeudi Gérald Darmanin.