Retraites: le trafic SNCF fortement perturbé ce jeudi

Le trafic SNCF sera fortement perturbé jeudi pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 1 TER sur 3 et 1 TGV Inoui et Ouigo sur 2 sont prévus.

La SNCF ne sera en mesure de faire rouler que la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo et le tiers de ses TER jeudi, pour la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, a annoncé le groupe mercredi.

Le trafic sera donc légèrement plus perturbé que le 15 mars, mais bien plus de trains rouleront que le 7 mars, premier jour de la grève reconductible à la compagnie publique.

En région parisienne, les circulations seront également "très fortement perturbées" avec de 20% à 50% des trains maintenus, selon les lignes du RER. Aucun train Intercités ne roulera à l'exception de deux allers-retours Paris-Clermont et Paris-Brive.

1 train sur 5 pour le RER E

Selon plusieurs sources syndicales, le taux de déclaration d'intention, qui concerne les salariés obligés de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance pour permettre d'organiser le plan de transports, atteint 35% à la SNCF à la veille de la grève interprofessionnelle.

En région parisienne, la ligne la plus touchée est celle du RER E avec seulement 1 train sur 5 prévu. On ne comptera qu'un tiers des trains sur le RER C, comme sur les lignes H, J, L, N, P et U du Transilien.

Le RER D et la ligne R rouleront également au ralenti avec seulement 40% des circulations habituelles. Enfin, la moitié des trains rouleront sur les lignes RER A et B ainsi que sur la ligne K.

Des perturbations quotidiennes depuis le 7 mars

Vendredi, le trafic devrait rester "perturbé" en Ile-de-France, a indiqué la SNCF.

Depuis le 7 mars, les taux de grévistes oscillent selon les jours autour de 5% au global et de 20% pour les conducteurs, provoquant des perturbations quotidiennes sur le réseau ferroviaire.