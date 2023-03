Retraites: trafic RATP "très perturbé" jeudi dans le métro et le RER

Tout comme le trafic SNCF, celui de la RATP sera très perturbé ce jeudi pour la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Le trafic du métro parisien et du RER sera "très perturbé" jeudi pour la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, avec des lignes partiellement fermées et des stations où les rames ne s'arrêteront pas, selon des prévisions affinées mercredi.

La grève, reconductible à la RATP, sera plus suivie que ces derniers jours, mais moins qu'au tout début du mouvement en janvier.

Seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, et la 4, partiellement automatisée, presque normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre 1 train sur 2 ou 3.

Des stations fermées

La ligne 3bis restera fermée toute la journée, alors que la 8 ne sera ouverte qu'entre Reuilly-Diderot et Créteil d'un côté et entre Balard et Concorde de l'autre, avec 1 rame sur 4 de 6h à 10h et de 16h à 20h.

Les lignes 2, 5, 10, 11 et 12 ne seront également ouvertes que pendant quelques heures le matin et en fin d'après-midi, et les lignes 3, 6 et 13 fermeront plus tôt le soir.

Un certain nombre de stations seront fermées, comme Alésia, Barbès-Rochechouart, Bastille, Hôtel de Ville, Opéra, République et Strasbourg-Saint-Denis.

Côté RER, la RATP prévoit 1 train sur 2 sur les lignes A et B (cette dernière fermant dès 23h). La station Auber sera fermée.

La RATP invite à privilégier le télétravail

Le syndicat FO-RATP, premier chez les conducteurs de métro, avait appelé à faire de jeudi "une journée noire" dans les transports après le déclenchement du 49.3 par le gouvernement, jeudi dernier, pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale.

La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

L'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) appelle également les Franciliens qui le peuvent à télétravailler et offre, comme d'habitude dans ce genre de circonstances, le covoiturage aux Franciliens.

1 train sur 5 pour le RER E

En surface, on comptera 80% des bus en circulation et un trafic quasi normal pour les tramways, les lignes T3a et T3b devant être les plus affectées avec 3 passages sur 4, selon la RATP.

La SNCF prévoit aussi des perturbations jeudi en Ile-de-France sur son réseau Transilien. La ligne la plus touchée sera le RER E avec seulement 1 train sur 5 prévu.