Selon Greenpeace, le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l'avion en France

Plus écologique, moins de logistique: les avantages du train par rapport à l'avion sont nombreux. Sauf que selon un rapport de Greenpeace, le prix des billets de train est 2,6 fois plus cher. Un frein forcément pour les usagers, surtout en période d'inflation.

En France, les billets de train sont en moyenne 2,6 fois plus chers que les billets d’avion selon un rapport de Greenpeace, sorti jeudi. Une différence qui se remarque notamment sur les trajets de la France vers l'Euorpe et qui va évidemment à l'encontre des objectifs et enjeux climatiques.

Assis devant le terminal, Laurence et sa famille attendent un vol pour Bastia. Leurs billets pris bien à l'avance reviennent moins cher que le train et le bateau. “Si le train était moins cher que l’avion, je n’hésiterais pas à ne prendre que le train”, assure-t-elle.

Même chose pour Shirley, valise rose à la main. Pour elle, l'Etat devrait rendre le train plus abordable. “S’ils faisaient des appels d’offres avec des tarifs moins chers, les gens voyageraient plus. Ce serait mieux pour l’écologie, ce serait mieux pour tout le monde”, appuie-t-elle.

Peu de taxes pour les avions par rapport aux trains

Et encore plus en période d'inflation, le porte-monnaie l'emporte bien souvent sur l'écologie. Surtout pour les petites bourses comme Annabelle, étudiante. “Quand on est jeune et qu’on n'a pas forcément de revenus, c’est beaucoup plus simple de payer moins cher. Au moins on peut partir. Après, si on n’a pas les moyens de prendre le train, c’est toujours plus compliqué”, assure-t-elle.

De quoi préférer l'avion qui a des coûts dérisoires explique Victor Thévenet, responsable train de l'ONG Transport&Environnement. “Parce que l’avion ne paye pas de taxe sur son carburant, parce qu’il n’y a pas de TVA pour les vols européens, et les vols internationaux”, explique-t-il.

Une différence avec le train, qui paie au prix fort son énergie et les péages. Des frais sur lesquels l'Etat pourrait agir assure l'ONG. Invité sur RMC, Alexis Chailloux, chargé de campagne voyage durable chez Greenpeace France, appelle à un retour des taxes sur l'aérien.

"Aujourd’hui à l’heure de l’urgence climatique ce n’est pas normal d’encourager fiscalement un des secteurs les plus polluants. Donc on dit rétablissons cette TVA, rétablissons la taxe sur le kérosène parce que ça générera des milliards d’euros et réinjection les dans le ferroviaire", assure-t-il.