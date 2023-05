Toulouse: une grève des transports va perturber fortement la Ville rose cette semaine

Les usagers des transports en commun toulousains s'apprêtent à vivre une semaine difficile. Une grève du personnel, pour réclamer le maintien d'une clause indexant les salaires sur l'inflation, devrait perturber le fonctionnement du réseau pendant quatre jours.

Vers une semaine galère pour les usagers des transports en communs toulousains… Métro, tramway et bus seront fortement perturbés à partir de ce mardi, et pour quatre jours durant dans la Ville rose. Une grève alors que se tient cette semaine à Toulouse le congrès européen Intelligent Transport Systems (ITS), du 30 mai au 1er juin.

Dans la ville de Toulouse lundi, les riverains s'apprêtaient déjà à vivre quatre journées très compliquées. "Ça va être galère, j’en ai besoin pour les cours et oui, ça va m’embêter fortement", raconte cette jeune femme. Mais pour cette autre Toulousaine, "si ça ne perturbait pas (le fonctionnement du réseau), cela ne servirait à rien les grèves, parce qu’on s’en ficherait complètement".

Dans un contexte de crise inflationniste qui n'a pas encore touché à sa fin, la grève du personnel des transports en commun de Toulouse a été demandée pour réclamer des meilleurs salaires.

"5% d'inflation, 5% d'augmentation"

L'argument avancé par tous les syndicats, dont la Fédération nationale des conducteurs routiers et son secrétaire national Frank Delperier, porte plus précisément sur une mesure de corrélation entre salaire et inflation.

"Nous voulons ouvrir des discussions, et que la direction nous maintienne notre accord d’entreprise qui nous permettait d'avoir notre fameuse clause de sauvegarde, avec maintien des salaires sur l’inflation", revendique Frank Delperier, secrétaire national de la Fédération nationale des conducteurs routiers.

Le syndicaliste précise que la mesure suit à la trace l'évolution de l'inflation. "C’est-à-dire que s’il y a 5% d’inflation, on a 5% d’augmentation", assure-t-il à RMC.

La direction de Tisséo, la société qui gère le réseau de transports en commun de la Ville rose, n’a pas souhaité s’exprimer sur la semaine de grève qui débute ce mardi. La compagnie pourrait néanmoins réquisitionner ses cadres pour remplacer des agents grévistes et permettre le fonctionnement du métro automatique.

Sur son site, Tisséo donne les prévisions de perturbation à date du 30 mai. La compagnie prévoit de "légères perturbations" sur les lignes de métro de la ville. Le réseau de tramway est, lui, totalement interrompu, tandis que de très fortes perturbations sont attendues dans la circulation des bus.