Violences après la mort de Nahel: les bus et tramways d'île-de-France encore arrêtés à 21h

La circulation des bus et tramways sera arrêtée dès 21h ce lundi en Île-de-France, pour "préserver la sécurité des agents et des voyageurs", après plusieurs nuits d'émeutes en marge de la mort de Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre.

Les transports de surface d'Ile-de-France, bus et trams, retourneront à nouveau au dépôt lundi au plus tard à 21h, "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs" même si l'intensité des émeutes a nettement diminué, a indiqué Ile-de-France Mobilités (IDFM).

"En concertation avec la préfecture de police, tous les trams et bus en Ile-de-France seront à nouveau arrêtés au plus tard à 21h ce (lundi) soir, où leur service sera totalement interrompu", écrit l'autorité régionale des transports dans un bref communiqué.

"Préserver la sécurité des agents et voyageurs"

"Cette mesure est renouvelée pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", explique IDFM, qui invite "les voyageurs à anticiper leurs déplacements dès maintenant", au cours de la journée de lundi.

Pris pour cible mercredi soir lors des émeutes qui ont agité la région, les tramways et autobus d'Ile-de-France ont regagné leur garage tôt chaque jour depuis jeudi soir. IDFM avait fait savoir vendredi que cette mesure s'appliquerait tous les soirs "jusqu'à nouvel ordre". Certaines lignes arrêtent leur service plus tôt, dès la fin d'après-midi.

Plusieurs dizaines d'autobus et un tramway ont été détruits dans la région. Lundi à la mi-journée, le trafic reste interrompu sur toute la ligne de tram T5 et sur une partie de la ligne T4.