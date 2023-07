Un restaurateur refuse une table à une influenceuse, son établissement est lynché sur les réseaux

Expliquant à un couple que leurs enfants devaient consommer autre chose qu'un dessert, le patron d'un restaurant bondé le soir du 14-Juillet, a vu son établissement lynché sur les réseaux sociaux. La cliente, une influenceuse à un million d'abonnés, a filmé la scène et l'a diffusé sur ses réseaux.

Une bien triste histoire de notre ère. Un restaurant près de Béziers est lynché sur les réseaux sociaux à cause d'une table refusée à une influenceuse, Djena Della, le soir du 14-juillet. Depuis l'incident, la note Google de l'établissement est passée de 4,5 à 3,9. Ce soir-là, le restaurant "Le Sud" à Valras-Plage (Hérault), est bondé. Situé en bord de mer, il offre, en effet, une vue imprenable sur le feu d'artifice prévu pour la fête nationale.

Jusqu'ici tout va bien jusqu'à ce qu'un couple et ses trois enfants arrivent sans réservation, demandant à pouvoir dîner. Il faut attendre une vingtaine de minutes pour qu'une table se libère. Ce n'est qu'une fois installés que les parents préviennent que seuls eux dîneront, les enfants ayant déjà mangé, se contenteront d'un dessert.

"Notre objectif, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires"

Compliqué un soir de 14-Juillet de mobiliser une table de six pour seulement deux plats: "Notre objectif en tant que restaurateur c'est quand même de faire du chiffre d'affaires", se défend ce mercredi sur RMC et RMC Story Pierre, le gérant du restaurant le sud. "C'est aussi pénalisant pour les autres personnes qui attendent pour venir manger", ajoute le restaurateur.

Sauf que la femme du couple, Djena Della, est une influenceuse qui cumule un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle enregistre alors une vidéo à l'insu du restaurateur, vidéo publiée sur TikTok, Instagram et Facebook. "Elle n'a pas incité ses followers à mettre des avis négatifs, ce sont eux qui ont lancé le mouvement en commentaires de la vidéo publiée", précise Pierre.

"J'ai reçu 28 avis négatifs, disant qu'on refusait des familles, qu'il y avait des rats dans le restaurant, que les gens avaient fait des intoxications alimentaires, que j'étais un facho, un raciste qu'il fallait brûler mon resto", raconte aux "Grandes Gueules", le restaurateur.

L'affaire en justice?

Pierre assure avoir aussi reçu dans l'autre sens de bons commentaires, reconnaissant que parmi ceux-ci, certains émanent sûrement de personnes n'ayant jamais mis les pieds dans son restaurant.

Sur le plateau des "Grandes Gueules", le restaurateur Stéphane Manigold rappelle que ces commentaires liés à une attaque massive, peuvent être supprimés par Google: "J'avais pris une position sur le vaccin pendant le Covid-19, j'avais reçu des commentaires négatifs alors qu'on était fermé", raconte-t-il. Des commentaires que Google peut donc supprimer mais cette suppression prend du temps.

De son côté, Djena Della a publié sur ses réseaux certains commentaires agressifs et insultes racistes qu'elle a reçu dans la foulée, ajoutant ne plus vouloir évoquer l'affaire et laisser la justice faire son travail.