Une hôtesse de l'air porte plainte contre Air France après une agression sexuelle présumée

"Dès que je suis rentrée dans la chambre, il m'a attrapée par le bras et il m’a jetée sur le canapé, raconte-t-elle au micro de RMC . Et là, il m'a touché le corps un peu partout. Je l'ai repoussé, j’ai commencé à me protéger avec les coussins, à en mettre un peu partout sur mon corps pour qu'il ne me touche plus. Mais il se rapprochait de moi, il me touchait les jambes, la poitrine... Donc je lui disais encore d'arrêter. Le commandant de bord, à un moment, m'a entendue et il a dit: "Mais si, mais vas-y, mais touche-là". Et là, je n'en pouvais plus, je l'ai repoussé et je lui ai dit: "Arrête de me toucher, ne me touche plus !". Je suis partie rejoindre ma chambre, il m'a suivie dans le couloir donc quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis barricadée avec mes valises. J'avais peur. C'était une agression."