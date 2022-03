Strasbourg: saisie "record" de 1,7 tonne de résine de cannabis

C'est la "plus importante quantité de résine de cannabis" saisie dans l'agglomération strasbourgeoise selon une source policière.

Une quantité "record" de 1,7 tonne de résine de cannabis, d'une "valeur marchande" estimée à "plus de 13 millions d'euros", a été saisie près de Strasbourg et trois personnes ont été interpellées, a-t-on appris vendredi de source policière.



Il s'agit de "la plus importante quantité de résine de cannabis" saisie dans l'agglomération de Strasbourg, selon cette même source.



L'enquête a démarré en novembre dernier, avec des éléments relatifs à un réseau de trafiquants approvisionnant notamment le quartier strasbourgeois de Hautepierre, classé "quartier de reconquête républicaine". L'enquête a permis d'identifier les principaux responsables du trafic, qui avaient notamment mis en place une "plateforme logistique" près de Strasbourg.

Le principal commanditaire arrêté

Trois personnes, "dont le principal commanditaire", ont été interpellées mardi alors qu'elles s'apprêtaient manifestement à réceptionner une livraison de drogue, selon cette source.



"Plusieurs dizaines de ballots" de résine de cannabis ont par la suite été découverts dans un entrepôt représentant au total une saisie de plus de 1,7 tonne de drogue, a-t-on ajouté.

