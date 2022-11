Airbags, gilets fluorescents… des vêtements plus innovants pour moins d'accidents à vélo

La nuit tombe de plus en plus tôt, à mesure que l'on s'approche de l'hiver. Pour les cyclistes, la période est dangereuse. Quelques innovations pourraient bien éviter des accidents et améliorer la sécurité sur le vélo.

Elle ressemble à une veste classique. Pourtant, ce vêtement pour vélos, conçu par la startup française Urban Circus, cache un airbag sophistiqué qui va venir protéger les vertèbres, le bassin, le thorax, et absorber le choc. Couplé au casque, ce gilet devrait éviter pas mal de bobos. Pour le déclencher, il faut vraiment faire une bonne chute et dans des conditions réelles, il va lui falloir 80 millisecondes chrono, pour se mettre en route.

Des capteurs électroniques embarqués, notamment ce qu’on appelle une centrale inertielle, vont détecter les pertes d’équilibre et agir en conséquence, couplé à un petit dispositif installé sur le vélo. Les capteurs vont donc "comprendre" qu’il y a un truc qui cloche, que vous êtes en train de tomber. Dès lors, le gilet se gonfle instantanément entre le temps où vous commencez à chuter et le temps où vous êtes par terre. Une fois utilisé, il suffit de remplacer la cartouche de gaz et c’est reparti.

Un gilet ultra haute visibilité

L'autre priorité pour les cyclistes et d'être vu même dans le noir, surtout par les voitures. Une autre veste, baptisée "Detectable", contient une technologie assez intéressante, développée par le fournisseur de pneus Continental. Assez flashy, on peut la voir à 300 mètres contre 50 pour une veste classique. Mais surtout, elle a été spécifiquement conçue pour être détectée par les caméras d’assistance de conduite des voitures, en pleine nuit, qui ne sont pas parfaites et qui peuvent être "éblouies" quand on porte un gilet réfléchissant classique, obligatoire hors agglomération.

Avec un gilet classique, un halo de lumière est créé: la caméra des voitures n’arrive pas à voir le cycliste mais ne voit que le halo. Normalement, le conducteur est quand même censé garder l’œil ouvert, mais alors qu’on est de plus en plus assisté par la technologie que les véhicules deviennent de plus en plus autonomes, ça peut être intéressant pour éviter de se faire écraser.

Faire de son vêtement un gilet fluorescent

Si on souhaite quelque chose d’un peu plus discret que ce gilet particulièrement flashy, il existe un spray pour vêtements invisible le jour mais qui se met à briller la nuit. Un spray qui vous transforme en lampadaire ambulant: c'est "le reflective spray", ça coûte une quinzaine d’euros. Cette solution ne nécessite aucun équipement supplémentaire: pas besoin de veste, de roues spéciales...

C’est une petite bombe aérosol que vous allez asperger sur vos vêtements, votre vélo, votre casque. Cela n'a aucun effet notable de jour, mais quand vient la nuit, vos vêtements deviennent réfléchissants. Dès que vous vous trouvez pris dans les phares d’une voiture, vous devenez phosphorescent. Vous allez vous mettre à briller d’une lueur éclatante, il est impossible de vous rater, même avec zéro luminosité. Ce spray, lavable en machine, dure une dizaine de jours.