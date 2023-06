Crise du logement: pourquoi les annonces du gouvernement sont décevantes

Le gouvernement a esquissé son plan pour la relance du secteur du logement, qui connaît une sérieuse crise ces dernières années. Un plan qui déçoit l'ensemble du secteur selon les premières réactions.

Le gouvernement a dévoilé ce dimanche soir une série de dispositions pour tenter d'enrayer la crise du logement. Que faut-il en retenir? Que c’est un plan bourré de dispositions techniques, sans mesure choc, qui ne répond ni aux attentes des professionnels ni à celles des Français mal-logés.

Une des dispositions majeures, c’est la prolongation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’en 2027, mais il va désormais exclure l’achat de maisons neuves. Concrètement pour le neuf, vous ne pourrez bénéficier du prêt à taux zéro que pour l’achat d’un appartement dans le collectif donc et dans les zones tendues. Pour les zones rurales, le PTZ sera réservé à l’ancien mais sous conditions de lourds travaux de rénovation.

Pour les constructeurs de maisons, c’est la douche froide, alors que les taux d’intérêt flambent. La maison, c’est pourtant la moitié des logements neufs construits chaque année.

La fin du dispositif Pinel interroge

L’autre annonce importante, c’est la mort annoncée du dispositif Pinel fin 2024. Sur le papier, on savait que ce dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif devait s’éteindre en 2025, mais depuis des dizaines d’années qu’il existe une aide de ce type, il y a toujours eu prolongations et nouveaux dispositifs.

Pour la première fois depuis 1986 et le dispositif Mehaignerie, il n’y aura plus de dispositif fiscal d’aide à l’investissement dans le neuf. Et attention, pas de création non plus d’un statut du bailleur privé censé compenser cette disparition. C’était pourtant l’une des propositions du Conseil national de refondation pour le logement. Là, le gouvernement se contente de lancer une réflexion sur la fiscalité sur l’investissement locatif.

Sur la question du manque de terrains à construire -le foncier privé, qui est l’alpha et l’omega pour la production de nouveaux logements- le gouvernement n'annonce presque rien non plus, alors que le CNR a fait des propositions très concrètes sur le sujet.