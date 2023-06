Crise du logement: Elisabeth Borne va présenter son plan pour faciliter l'accès au logement

Sur les 700 propositions formulées par le Conseil national de la refondation logement, le gouvernement en a retenu une série de dispositions techniques censées répondre à la crise du logement. Cependant, la Première ministre, Élisabeth Borne, ne devrait pas présenter de mesure choc.

Ce lundi après-midi, le Conseil national de la refondation logement va rendre ses conclusions, très attendues, pour répondre à la crise sociale du logement en France. Selon la Fondation Abbé Pierre, plus de quatre millions de personnes sont mal logées dans le pays en 2023.

En cause, la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de la construction de logements neufs. A cela s'ajoute une crise structurelle avec l'augmentation des prix à la vente et à la location depuis des années.

La Première ministre, Élisabeth Borne, va s'exprimer à 17h30. L'idée du gouvernement, c'est de faciliter l'accès au logement avec toute une série de mesures techniques qu'Élisabeth Borne va présenter.

D'abord, pour devenir propriétaire, elle mise sur le développement d'un bail solidaire pour les ménages modestes. L'idée est aussi de relancer les constructions. Certaines mairies, qui ne délivrent pas assez de permis, risquent de se faire taper sur les doigts.

L'Etat réclame une "mobilisation collective"

La Première ministre veut aussi encourager la rénovation énergétique de l'ancien. L'accès au dispositif “Ma Prime Rénov” va être facilité. Mais les Français ont aussi de plus en plus de mal à obtenir leurs crédits. Élisabeth Borne compte faire pression sur les banques.

Enfin, pour les locations, le gouvernement souhaite plus de logements aux loyers intermédiaires pour ceux qui ne peuvent accéder aux HLM. Par ailleurs, la garantie Visale, c'est-à-dire l'Etat qui se porte caution des locataires, va doubler le nombre de bénéficiaires.

À Matignon, on insiste: "il faut une mobilisation collective”. Une manière de prévenir qu’il ne faut pas compter uniquement sur l'Etat. Les dépenses ne vont pas exploser. Par exemple, l'éligibilité au prêt à taux zéro, très coûteux pour les finances publiques, sera fortement limitée.