Dans les hypermarchés Casino, des produits plus chers le dimanche

Les hypermarchés Casino testent une tarification dite "dynamique" en proposant des produits plus chers le dimanche. Le spécialiste de la consommation Olivier Dauvers a dévoilé cette pratique, qui peut voir certains produits augmenter de 15 à 40% selon le jour et l’heure de passage en rayon.

Le "princing dynamique". Tel est le nom de la politique adoptée par le groupe Casino. Son principe consiste à faire varier les prix en fonction de la demande et du comportement du consommateur pour optimiser le chiffre d'affaires du magasin.

Si ce genre de pratiques existe déjà quand on achète un billet de train ou d’avion (faire payer plus cher quand l'avion est plein, moins quand il est vide), il est quasi-inexistant dans la grande distribution, d'autant plus qu'il fonctionne de manière inverse: plus le magasin est plein, moins c’est cher; plus il est vide, plus c’est cher.

Cette pratique a été révélée par le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers. Il a mesuré l'évolution des prix de 676 produits dans cinq hypermarchés du groupe Casino, exploités sous les marques "Casino HyperFrais" et "Géant Casino". Les marques distributeurs (MDD) sont autant concernées que les marques nationales, et certains cas peuvent interroger.

Ainsi, le lot de quatre Danettes passe de 2,10 euros le samedi à 18h, à 2,85 euros le dimanche à 10h, soit 36% de plus, alors que le prix initial fait lui-même partie de la limite haute du marché (en moyenne 1,75 euro en France). De même, le détergent Monsieur Propre prend +17% en 16 heures de temps.

+15% sur les prix le dimanche

C'est le dimanche, dernier jour de la semaine, que les tarifs sont en moyenne 15% plus élevés que la veille et cela concerne entre 40% et 65% produits "éligibles" à cette pratique, c'est-à-dire ceux avec une étiquette électronique qui ne sont pas en promotion prospectus.

L’idée, présentée dès janvier 2019 par le propriétaire du groupe de distribution stéphanois Jean-Charles Naouri, est bien que "les prix puissent varier en fonction des jours et des heures", en l'occurrence ici, faire payer au client le service et le coût d’être ouvert le dimanche matin.

Autre explication plausible, depuis plus d'un an, Casino propose régulièrement des opérations carburant à prix cassé: 85 centimes le litre. Sauf que Casino ne vend pas réellement ce litre à 85 centimes. Il rembourse la différence avec le prix réellement payé (1,89 euro à peu près) en bons d'achat. Un bon qui n'est valable que durant trois jours, sachant que l’offre ayant lieu le week-end, un grand nombre de clients vont dépenser leur bon le dimanche. Casino a confirmé avoir testé cette nouvelle stratégie en précisant qu'elle l'a mise en pause fin janvier 2023.